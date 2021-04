Vom Autoreifen bis zur Maske

In Leiberg hatte der Heimat- und Verkehrsverein unter der Regie von Hubert Dören zusammen mit dem Sportfischereiverein die Regie übernommen. In kleinen Gruppen von jeweils zwei Familien wurde der Müll gesammelt. Auch Bürgermeister Christian Carl sah es mit seiner Familie als eine Selbstverständlichkeit an, die Aktion aktiv zu unterstützen. Größere Müllfunde wie Siloplanen und Autoreifen wurden mit Fahrzeugen abholt. Flaschen, Dosen und Zigarettenstummel fanden schnell den Weg in die Mülltüten.

Die Gemeinde Fürstenberg legte organisatorisch den Tag der Umwelt in die Hände des Hegerings, des BSV Fürstenberg und des Fischereivereins. Auch die kleinsten Bürger an der Karpke aus den Kindergärten Lummerland und Rappelkiste sorgten im Familienverband für eine saubere Heimatgemeinde.

Ortsvorsteher Reimund Günter lobte den Einsatz der Kindergartenkinder. Ein großer Container bot dort viel Platz für unter anderem Schrankelemente, Auslegeware, Toilettendeckel, Flaschen, reichlich Schrott und Dosen.

In der Kernstadt Bad Wünnenbergs gingen etwa 80 Helfer unter der Regie von Ortsvorsteherin Maria Junge, Stadtheimatpfleger Hans Wistuba und Gerhard Scholand an den Start. Auch die Tauchgruppe der DLRG zeigte Flagge bei dieser Aktion. Die Organisatoren bedauerten zwar das stürmische Wetter, doch die ehrenamtlichen Helfer ließen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Nach der Aktion waren acht Müllcontainer gefüllt.

Freude und Entsetzen hielten sich bei den Sammlern die Waage. So hatte ein Umweltsünder eine Tüte mit Schlachtabfällen in der freien Natur entsorgt. Drehstühle, Bleche, ganze Rollen von Gartenzäunen, große Menge Autoreifen, Abdeckplanen, Gartenspritzen, Tüten mit Hundekot, Flaschen und Fast-Food-Abfälle – alles möglich war den Winter über in der Natur gelandet. Neu hinzugekommen ist bei den Pfundstücken der Mund-Nasen-Schutz. Viele gebrauchte Exemplare davon wurden einfach in Feld und Flur geworfen und wurden jetzt eingesammelt.

Ortsvorsteherin Claudia Sondermann leitete in Bleiwäsche die Umweltaktion. 30 Erwachsene und Kinder schlossen sich an. Mehrfach wurden regelrecht größere Ablagestellen für illegalen Müll im Wald gefunden und entsorgt. Auch Siloplanen, Doppelbettmatratzen und viele Autoreifen sowie Stacheldraht wurden eingesammelt.

Ein kleiner Bleiwäscher Umwelthelfer zeigte sich von der Aktion so begeistert, dass er seinen fünften Geburtstag mit seiner Familie seiner ehrenamtlichen Tätigkeit widmete.

In Haaren und Helmern fühlten sich insgesamt 75 ehrenamtliche Helfer für die Sauberkeit ihrer Gemeinden verantwortlich. Federführend organisiert hatten der Haarener Heimat- und Verkehrsverein und die Ortsvorsteher die Umweltaktion.

Manuela Stieren vom Heimat- und Verkehrsverein sprach von einer sehr krassen Müllentsorgung mit viel Unrat in Wäldern und Gräben. Ganze Badezimmereinrichtungen, Altkleider, Kunststoffe, Waschmaschinen und Autoreifen gehörten hier zu den Fundstücken.