Bereits seit Ende des vergangenen Jahres hat sich die Stadt Bad Wünnenberg mit der Organisation zur Etablierung eines Wochenmarktes in Bad Wünnenberg das Ziel gesetzt, die Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet einmal die Woche mit regionalen Produkten zu versorgen und die heimischen Händler mit einem Markt zu unterstützen.

Fast gleichzeitig hat sich auch die Unternehmergesellschaft „Kulturscheune 1 a“ damit befasst, einen Wochenmarkt zu entwickeln. Dieser soll nun am Donnerstag, 20. Mai, Premiere feiern und dann wöchentlich zwischen 15 und 19 Uhr an der Kulturscheune (Am Schlosspark 1 a in Fürstenberg) angeboten werden.

„Mir war es ein persönliches Anliegen als neuer Bürgermeister der Stadt Bad Wünnenberg in kurzer Zeit einen Wochenmarkt im Stadtgebiet zu eröffnen. Mit dem Team der Kulturscheune 1 a hat sich ein engagierter Veranstalter gefunden, der innerhalb kürzester Zeit ein Konzept erstellt hat“, erklärt Bürgermeister Christian Carl. „Besonders freut es mich, dass 70 Prozent der Produzenten bei uns aus dem Stadtgebiet kommen“, so Carl weiter.

Mit einem einfachen Wochenmarkt will sich der Veranstalter aber nicht zufrieden geben. Einmal monatlich sollen neben den bisher 13 Anbietern des Wochenmarktes zusätzlich weitere Stände aufgebaut werden. Kunsthandwerker und Anbieter von Spezialitäten wie etwa Antipasti werden vertreten sein. Für den Feierabendimbiss soll es gastronomische Angebote geben und nicht zuletzt wollen sich Vereine und Gruppierungen mit ihren Ständen und vielfältigen Ideen an dem „Scheunenmarkt plus“ beteiligen. Für regionale Erzeuger, die bisher noch keine eigenen Marktstände haben, sollen solche angefertigt und zur Verfügung gestellt werden.

Peter Gödde vom Veranstalter Kulturscheune 1 a betont, dass der neue Wochenmarkt keineswegs auf den Einzugsbereichs Fürstenbergs und Bad Wünnenbergs beschränkt sein soll. Er setzt auch auf Besucher aus den angrenzenden Kommunen und Städten des Kreises Paderborn, da sich der Markt von einem Wochenmarkt allein zur Versorgung mit Lebensmitteln absetzen werde. „Die Attraktivität wird sich aus dem Markt ergeben“, ist Gödde überzeugt vom Konzept „Scheunenmarkt plus“.

„Unser Wochenmarkt mit frischen, regionalen Produkten sorgt in der Coronazeit für die so wichtige gesunde Ernährung und ein qualitativ hochwertiges Angebot und ist damit gerade jetzt wichtig. Wir freuen uns, allen Besuchern aus Bad Wünnenberg und den angrenzenden Kommunen ein tolles, reichhaltiges Sortiment gleich von Anfang an bieten zu können“, sagt Peter Gödde. Ein Dankeschön richtet er an die Marktbeschicker, mit denen das neue Angebot präsentiert wird. Obwohl die Eröffnung angesichts der Pandemie wohl kein großes Ereignis werde, hofft Peter Gödde, mit dem Markt auch eine Perspektiveaufzeigen zu können, wie es weitergehen kann. „Ich glaube, die Leute haben Sehnsucht nach solchen Angeboten“, so Gödde.