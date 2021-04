Ausgenommen sind dabei die Wirtschaftswege. Das hat die Verwaltung jetzt mitgeteilt. Die Stadt Bad Wünnenberg arbeitet dabei mit dem Start-up-Unternehmen Vialytics aus Stuttgart zusammen. Vialytics bietet eine Lösung für das Straßenerhaltungsmanagement der öffentlichen Verwaltung von Kommunen über Landkreise bis hin zu Bundesländern und Infrastrukturbetreibern an. Eine künstliche Intelligenz erfasst dabei selbstständig den Zustand der Straßeninfrastruktur und wertet diesen automatisiert aus. Die Daten dazu liefert ein Mitarbeiter der Stadt Bad Wünnenberg mit Hilfe eines städtischen Fahrzeuges. Ein an der Windschutzscheibe angebrachtes Smartphone erfasst über die Kamera alle vier Meter ein Bild, ein Bewegungssensor die Erschütterungen und der GPS-Empfänger bestimmt den Standort. Die so gesammelten Daten wertet die künstliche Intelligenz des Vialytics-Systems aus und stellt die Daten der Stadt Bad Wünnenberg in einem Geoinformationssystem (GIS) zur Verfügung.

„Durch die künstliche Intelligenz bekommen wir eine bessere Übersicht über den Straßenzustand bei uns im Stadtgebiet. Schäden lassen sich so rechtzeitig automatisch erkennen und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen effizient planen“, erklärt Bauamtsleiter Sebastian Döring.

Auch Bürgermeister Christian Carl ist begeistert von dem neuen System: „Für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt unserer Infrastruktur müssen unsere Straßen teilweise saniert werden. Das System von Vialytics erleichtert dabei die Arbeit erheblich.“

Bereits seit Montag ist das Fahrzeug im Einsatz.