Eine Schleuder, erzählt der Bleiwäscher, der vor fünf Jahren die Imkerei für sich entdeckt hat, hätte er ohnehin anschaffen müssen. Statt dafür auf seinem Grundstück am Potthofsweg Platz zu schaffen, setzte er auf eine mobile Lösung, von der nun auch der Imkerverein Büren-Bad Wünnenberg und alle interessierten Bienenfreunde profitieren können.

Untergebracht ist das Gerät, dass nicht nur den Honig aus den Waben schleudern, sondern auch die Waben einschmelzen und so das Wachs daraus zurückgewinnen kann, in einem Autoanhänger. Er enthält außerdem unter anderem ein Honig-Rührgerät, Vorrichtungen zum Sieben des Honigs, ein Refraktometer zur Messung des Wassergehalts und eine Industrie-Spülmaschine, um Honiggläser zur Abfüllung vorzubereiten – eben alles, was gebraucht wird, um Roh-Honig aus der Wabe verkaufsfertig ins Glas zu bekommen.

„Wir bringen ein Lebensmittel in Verkehr. Und das bedeutet, dass wir als Imker dieselben Auflagen erfüllen müssen wie ein Großkonzern“, erläutert Georg Gottschalk aus Siddinghausen, Vorsitzender des Vereins, dem aktuell etwa 35 Imker in einem großen Einzugsgebiet von Bleiwäsche bis Brenken angehören.

Auch wer nur einige wenige Bienenvölker im heimischen Garten hält, muss den Honig unter streng vorgegebenen hygienischen Bedingungen schleudern und abfüllen – ein großer Aufwand, der Imkerei-Einsteiger abschrecken könnte. Sie haben nun die Möglichkeit, das Mobil zu mieten, und sich dazu vielleicht auch mit Gleichgesinnten zusammen zu tun, um die Kosten von 250 Euro pro Tag zu teilen.

Lars Sauerland bringt das Mobil zu jedem gewünschten Ort, der mit Auto und Hänger zu befahren ist. Idealerweise befinden sich Strom- und Wasseranschluss vor Ort. Doch weil das Mobil über ein Notstrom-Aggregat verfügt, wäre sogar der Einsatz direkt am Feld möglich.

Neu-Imkern den Einstieg in ein faszinierendes Hobby so einfach wie möglich zu machen, ist ein wichtiges Anliegen des Vereins, das durch das neue Schleuder-Mobil nun perfekt ergänzt werde, freut sich Vorsitzender Georg Gottschalk.

Die Treffen der Imker, die normalerweise im Frühjahr und Sommer einmal monatlich an einem der Bienenstände der Mitglieder stattfinden, sind zurzeit coronabedingt nicht möglich. Doch Einsteiger werden an die Hand genommen, bei Fragen findet sich immer ein erfahrener Kollege, der Tipps gibt.

Damit das Bienen-Jahr so richtig Fahrt aufnehmen kann, hoffen die Imker nun nur noch auf höhere Temperaturen, damit die Motivation ihrer vielen Mitarbeiterinnen wieder stimmt.