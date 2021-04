Im Herbst dreht sich das Spinnrad

Die anfängliche Idee zu diesem Vorhaben hatte bereits im Herbst des vergangenen Jahres die Webmeisterin Marita Schäfers aus Fürstenberg während eines entsprechenden Workshops. Schnell begeisterte sich auch Regina Reichberg für diese Idee. Der Heimatverein greift nun das in der Kurstadt traditionsreiche Handwerk wieder auf und bietet in diesem Jahr allen Interessierten ein „Flachsjahr“ an. Dabei soll die Zeit um 1800 erlebbar gemacht werden. Der Anfang ist bereits gemacht. In der vergangenen Woche haben Heimatverein und Historische Landtechnik den Flachssamen ausgesät.