Wie berichtet war die Feuerwehr am Samstag gegen 19.30 Uhr alarmiert worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte Rauch in einem Teil des Hotels an der Straße Am Kurpark entdeckt. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Es entstand nach Informationen der Polizei kein eigentlicher Gebäudeschaden, die Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Auf weiß-blauem Fahrrad geflüchtet

Noch am Samstagabend wurde der Brandort polizeilich beschlagnahmt. Gleichzeitig wurden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, da der Zeuge angegeben hatte, einen etwa 16 bis 18 Jahre alten männlichen Jugendlichen beobachtet zu haben, der parallel zur Brandentdeckung vom rückwärtigen Balkon des linken Hauses gesprungen war. Anschließend flüchtete der junge Mann mit einem weiß-blauen Fahrrad, das er zuvor unter dem Balkon abgestellt hatte. Er fuhr zu einer Infotafel im Kurpark, studierte diese kurz, um dann in Richtung Aabach-Talsperre weiterzufahren. Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß, schlank und von mitteleuropäischem Aussehen gewesen sein. Er trug eine Kappe.

Am Montag nahmen Brandexperten der Kreispolizeibehörde Paderborn den Tatort in Augenschein. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass das Feuer in der ersten Etage gelegt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer Angaben zu der Sachbeschädigung oder zum Jugendlichen machen kann oder verdächtige Personen beobachtet hat, sollte sich an die Polizei in Paderborn unter Telefon 05251/306-0 wenden.