„Rechtssicherheit zeigt sich vor Gericht“

Bad Wünnenberg (WB/sen) -

Der Bad Wünnenberger SPD-Fraktionsvorsitzende Stefan Stachowiak äußert Kritik am neuen Gesetzentwurf zur Windkraftplanung in NRW. Die NRW-Landesregierung will demnach nun doch hinsichtlich des 1000-Meter-Abstandes für Windräder Ausnahme­regelungen zulassen.