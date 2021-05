Verwaltungssitz für 22 Gemeinden

In Bad Wünnenberg entsteht das administrative Zentrum des Pastoralverbunds Wünnenberg-Lichtenau

Von Brigitta Wieskotten

Der Verwaltungssitz für den großen Pastoralverbund Bad Wünnenberg-Lichtenau mit 22 Orten nimmt zurzeit in der Bad Wünnenberger Oberstadt Gestalt an. Mit der Grundsteinlegung im Haus Kirchplatz 11 haben die Arbeiten für das neue Organisationsgebäude begonnen, in dem künftig der Leiter das pastoralen Raumes, Pfarrer Daniel Jardzejewski, und Verwaltungsleiterin Patricia Dopp mit ihrem Team arbeiten werden.