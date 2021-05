Gutachten zum Bad Wünnenberger Rathaus im Video zu sehen

Bürgermeister Christian Carl hat nun am Donnerstag in der Ratssitzung mitgeteilt, dass inzwischen ein Video über den Inhalt des Gutachtens gedreht wurde, das über die Internetplattform Youtube zur Verfügung stehen wird. Zu diesem Video, in dem der Bürgermeister und der Gutachter der Kommunalberatung DKC aus Düsseldorf, Michael Schultze-Rhonhof, das Gutachten erläutern, gelangen Interessierte über die Internetseite der Stadt Bad Wünnenberg.

Im August 2020 hatte Schultze-Rhonhof die Ergebnisse den Fraktionsvorsitzenden präsentiert. Demzufolge müsste das Bad Wünnenberger Rathaus an der Poststraße in Fürstenberg abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden. Das wäre, Stand August 2020, mit 9,2 Millionen Euro rund 2,4 Millionen Euro günstiger als eine Sanierung und Erweiterung des bestehenden Verwaltungsgebäudes.

Auch in Sachen Wirtschaftlichkeit punktet laut Gutachten ein Neubau. Zudem könnte ein solcher bereits in einer Bauzeit von 18 Monaten errichtet werden, wohingegen eine Sanierung zwei Jahre dauern würde.

An der Sanierungsbedürftigkeit der Verwaltung in Fürstenberg herrscht kein Zweifel. Insbesondere um den künftigen Standort wird aber in Bad Wünnenberg seit Jahren kontrovers diskutiert.

Der nun vorliegende Videobeitrag dauert etwa eine halbe Stunde. „Ziel ist es, nach den Sommerferien zu einem Beschluss zu kommen“, sagte Carl in der Ratssitzung, „je länger wir warten, desto mehr Geld verlieren wir.“