Bewohner bleiben in Bewegung

Manche Bewohner hat dieses Projekt so motiviert, dass sie sogar mehrfach am Tag auf der Strecke im Kurpark zu finden sind, berichtet die Mitarbeiterin Birgit Fingerhut. Die ausgebildete Kneipp-Mentorin freut sich mit ihren Kolleginnen Ulrike Platte (Kneipp-Mentorin) und Denise Golombeck (in der Ausbildung zur Kneipp-Trainerin), dass die morgendliche Runde, die auch im Rahmen des Kneippschen Licht- und Luftbades stattfindet, auf so viel Resonanz getroffen sei.