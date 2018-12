So wie hier in Dörenhagen sind in den Borchener Ortsteilen Haushalte und Schulen über den Vectoringausbau der Telecom erschlossen. Im Frühjahr startet die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser. Deshalb beteiligt sich Borchen nur eingeschränkt für die Schulen am Glasfaserprojekt des Kreises. Die Erschließung der 78 Einzeladressen bleibt weiterhin außen vor. Foto: Besim Mazhiqi

Borchen (WB/bel). Es bleibt dabei: Die Gemeinde Borchen beteiligt sich beim Glasfaserprojekt des Kreises nur für die fünf Schulen. Eine Erschließung der 78 Einzeladressen in den Außenbereichen bleibt weiterhin außen vor. Dies nahm der Hauptausschuss der Gemeinde in seiner Sitzung am Donnerstagabend zustimmend zur Kenntnis.

Bürgermeister Reiner Allerdissen hatte zuvor aufgrund der Fristvorgabe für das Glasfaserprojekt vorbehaltlich einer Ratszustimmung den Vertrag unterzeichnet, nachdem sich der Rat zunächst am 10. Oktober gegen eine Teilnahme entschieden hatte. In der Hauptausschusssitzung führte Allerdissen aus, dass bei der Abfrage von Förderungen für den Glasfaseranschluss von Schulen dem Bundesprogramm zur Erschließung der »Weißen Flecken« der Vorrang eingeräumt werde. Da der optimale Anschluss von Schulen nicht in Frage stehe, habe er sich für die Teilnahme an den Programm entschlossen.

Gemeinde zahlt 106.000 Euro

Einen privaten Anschluss für einen Haushalt für 56.000 Euro pro Anschluss könne er weiterhin nicht rechtfertigen. Die Teilnahme der Schulen würden bei einem zehnprozentigen Eigenanteil für die Gemeinde 106.000 Euro bedeuten.

Derzeit nutzen die Borchener Schulen Downloadgeschwindigkeiten von maximal 17 MB. Verfügbar seien derzeit nach dem Vecotringausbau der Telekom an den Standorten Grundschule Kirchborchen bis zu 100 MB, Schule an der Altenau bis zu 80 MB, Berufskolleg Schloß Hamborn bis zu 100 MB, Rudolf-Steiner-Schule in Schloß Hamborn bis zu 100 MB und Montessorischule in Dörenhagen bis zu 50 MB. Die Grundschulen Etteln, Nordborchen und Alfen sollen über ein gesondertes Programm gefördert werden.

Haushaltsbefragung durch Deutsche Glasfaser

Im Ausschuss führte der Bürgermeister weiter aus, dass dieses Programm nur dort Sinn mache, wo kleine abgehängte Ortsteile neu erschlossen würden. Dieser Fall liege in Borchen nicht vor. Hier gebe es bereits das Vectoring, das demnächst bis zu 500 MB leisten soll. Er werde sich vor allem dafür einsetzen, dass der anstehende Ausbau des Netzes der Deutschen Glasfaser in Borchen zu einem Erfolg führt, bei dem eine Zustimmung von 40 Prozent der Haushalte erforderlich sei. »Ich werde alles für die Quote tun«, appellierte er auch an die Politiker, das Projekt zu unterstützen. Trotzdem sollten die Schulen über das Kreisprogramm abgesichert sein.

Auch FDP-Ratsherr Marcel Welsing hatte in der Sitzung beim Kreisprogramm in Bezug auf Borchen Bedenken. Es mache bei der Ausschreibung nur Sinn, wenn es einen dritten Anbieter gebe. Andernfalls würden die bereits bestehenden Netze von den jeweiligen Anbietern nur auf Steuergeldkosten ausgebaut.