»Seit 15 Jahren besteht der Verein Rad-Treff Borchen und zählt heute sage und schreibe 217 Mitglieder. In diesem Jahr konnten wir uns bisher über 24 neue Mitglieder, davon zehn MTB-Jugendliche freuen. Damit zählt der Rad-Treff nach wie vor zu den größten Radsportvereinen nicht nur in OWL, sondern auch in NRW«, berichtete Vorsitzender Norbert Lages.

Bürgermeister Allerdissen begrüßte die Aktion »Tag der Ehre« des Landessportbunds NRW und stellte fest, »dass das ehrenamtliche Engagement ganz besonders wichtig ist«. Durch die unermüdliche Arbeit der Gruppenleiter, die die beliebten Trainingsausfahrten für Jedermann am Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag leiten, sei der Verein Rad-Treff Borchen so erfolgreich geworden.

Zum 14. Mal Nummer eins in OWL

Die 15 verdienten Gruppenleiter und die Gründungsmitglieder wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden Burkhard Thiele mit Ehrengaben besonders geehrt. Als Überraschung des Abends hatte Bernd Potthoff, Präsident des RV NRW, zwei silberne Ehrennadeln in Silber für besondere Verdienste des Radsportverbandes NRW mitgebracht, mit denen die RTF-Fachwartin Christa Lages und der Vorsitzende Norbert Lages für die langjährige erfolgreiche Vereinsarbeit geehrt wurden.

Der Rad-Treff dominierte auch im Jubiläumsjahr weiter unter den Radsportvereinen in OWL. Zum 14. Mal in Folge holte er sich den Titel des stärksten Radtourenvereins in der Region. Mit 2607 Punkten und 91.982 geradelten Wertungskartenkilometern lag der Verein erneut an der Spitze der OWL-Rangliste. Die begehrten Rad-Treff-Vereinsmeistertitel gewannen bei den Damen Birgit Schlingmann mit 79 Punkten und 2906 Wertungskartenkilometern.

Auch auf internationaler Bühne unterwegs

Bei den Herren siegte Roman Schönlau (191/7518). Bei den Seniorinnen hatten Christa Lages (89/3211) und bei den Senioren Norbert Lages (161/5770) die Nase vorn. Der Titel der Jugendlichen ging an Thorben Schönlau (28/806). Auf den weiteren Plätzen folgten die Damen Helga Görmann(47/1376) und Kirsten John-Stucke (46/1333), die Herren Dr. Tim Wibbeke (119/3914) und Rüdiger Picht (109/3624), die Senioren Richard Görtzel (153/5422) und Ray D´silva (62/2296) sowie die Jugendlichen Maurice Haase (5/120) und Luca Dahlbüdding (3/135). Aus der Gruppe der fleißigen Tourenradler wurde Franz Droll für die meisten Kilometer vor Annemieke Engeländer und Elfriede Jürgens geehrt.

Im Laufe des Jahres waren die Rad-Treff-Trikots nicht nur national, sondern auch bei internationalen Radsport-Events im europäischen Ausland – beispielsweise Frühjahrstraining auf Mallorca, Amstel Gold Race in den Niederlanden, Drei-Länder-Giro in Österreich/Schweiz/Italien, bei der Tour L`Eroica und Brevets in Italien, bei der Alpentour mit Uli von Schwartzenberg in Frankreich – unterwegs. Roman Schönlau hatte bei vielen Triathlons vordere Plätzen in seine Altersklasse belegt, und Patrick Dören war bei Rennen der Serie German Cycling Cup erfolgreich, während Michael Konze in der MTB-Marathon-Trophy den dritten Platz erkämpft hatte. Bei der MTB Schulsportmeisterschaft in Alfsee bei Osnabrück hatten sich die Jugendlichen des RTB ganz erfolgreich bei den anspruchsvollen Geschicklichkeitswettbewerben geschlagen.

Das wöchentliche MTB-Jugendtraining freitags um 15 Uhr ab Rathaus Borchen war sicherlich für diesen Erfolg verantwortlich, bilanziert Lages. Im Winter finden samstags um 13.30 Uhr und sonntags und donnerstags jeweils um 9.30 Uhr MTB-Touren für Jedermann statt. Weitere Infos unter www.rad-treff-borchen.de.