Von Marion Neesen

Wie berichtet (WV vom 19. Januar) hat das Oberverwaltungsgericht Münster den Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Paderborn gekippt. »Wir sind fertig«, sagte Allerdissen zur Arbeit am Borchener FNP, »aber ich kann nicht sagen, wie es weitergeht.« Damit verwies der Bürgermeister auf große Unsicherheit hinsichtlich der Rechtslage. Bei jeder Verhandlung sei zu befürchten, dass ein Gericht neue Regeln aufstelle. Im Fall Paderborn zählten nach seinen Informationen nun auch Naturschutzgebiete nicht mehr zu den harten Tabu-Kriterien. »Wenn dem wirklich so ist, hat dieses Urteil zumindest einen Vorteil: Man muss es nun wirklich nicht mehr kommentieren«, sagte Allerdissen.

Flammendes Plädoyer für den Breitbandausbau

Zu Beginn seiner Neujahrsrede hatte Allerdissen ein flammendes Plädoyer für den Breitbandausbau mit der Deutschen Glasfaser (DG) gehalten. Auf gar keinen Fall dürfe Borchen sich diese Chance entgehen lassen. Der Glasfaseranschluss sei für die Zukunft »ganz bedeutsam«. »Wenn Sie einen Vertrag abschließen, leisten Sie damit einen Dienst für die Gemeinde Borchen«, appellierte Allerdissen an seine Mitbürger. Die Nachfragebündelung des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Glasfaser hat in Borchen am vergangenen Samstag begonnen. Bekanntlich müssen 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen, damit die DG kostenfrei Anschlüsse bis ans Haus liefert. Wer bereits einen Vertrag mit einem anderen Anbieter habe, müsse sich keine Gedanken machen, dafür gebe es Lösungen, so Allerdissen.

Sensibilität beim Blick auf eine Verlegung des Sportgeländes am Hessenberg

Höchste Sensibilität forderte der Bürgermeister mit Blick auf eine Verlegung des Sportgeländes am Hessenberg in den Bereich Unter der Burg ein, da viele Ehrenamtliche ihr Engagement in die Sportanlage gesteckt hätten. Vor dem Hintergrund weiterer Wohnbauentwicklung seien die Entwicklungsmöglichkeiten für den Sportverein jedoch sehr limitiert. Die Gespräche mit dem SC Borchen müssten mit Feingefühl und Respekt geführt werden. Allerdissen sieht das Projekt auf einem guten Weg. Eine Umsetzung sei aber auch aufgrund der großen Überschwemmungsfläche noch keinesfalls sicher. Sollte eine Verlegung gelingen, habe Borchen an der Straße Unter der Burg ein Freizeit- und Sportgelände, »das es kein zweites Mal gibt«.

Ohne die Sicherheit einer Entlastungsstraße komme eine weitere Entwicklung der Flächen im Nordosten Borchens für die Wohnbebauung jedoch nicht in Frage, machte Reiner Allerdissen deutlich. Schon jetzt gebe es Rückmeldungen besorgter Bürger angesichts einer zunehmenden Verkehrsbelastung in den Bereichen Kreuzricke, Wegelage und Schützenstraße. Manchmal sei es nicht möglich, auf die Paderborner Straße einzubiegen, erläuterte Allerdissen ein weiteres Problem. Er rechne zudem mit mehr Verkehr auf der A 33, wenn der Lückenschluss Richtung Osnabrück fertig sei.

Bei Unfällen auf der Autobahn gebe es erhebliche Verkehrsprobleme in Borchen. Eine Bürgerinitiative sammele bereits Unterschriften für eine Beseitigung »der zum Teil nicht mehr zumutbaren Verkehrsverhältnisse auf der Paderborner Straße«. »Die Entlastungsstraße muss kommen«, so der Bürgermeister.

Um Neubaugebiete werde (oft hart) gerungen

Trotz gegenteiliger Statistik, wachse Borchens Bevölkerung. Dementsprechend werde (oft hart) um Neubaugebiete gerungen. In Alfen seien die schwierigen Gespräche zur Entwicklung des Dohlskamps abgeschlossen, in Etteln sei die Umsetzung des Bebauungsplanes Große Rute noch schwieriger gewesen.

Mangel herrsche außerdem an Gewerbeflächen. »Ich habe keine einzige Fläche mehr«, sagt Allerdissen und freute sich daher umso mehr über eine ganz frische Nachricht der Bezirksregierung, wonach der Gemeinde weitere Flächen zur Gewerbeentwicklung in Alfen zugebilligt werden.