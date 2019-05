Die Kreuzung B64/K1 bei Dörenhagen soll noch in diesem Jahr eine Ampelanlage erhalten. Das ist die schnelle Reaktion der Unfallkommission auf den schweren Unfall. Foto: Jörn Hannemann

Von Bernhard Liedmann

Borchen-Dörenhagen (WB). Noch in diesem Jahr soll eine Ampelanlage auf der B 64-Kreuzung bei Dörenhagen installiert werden. Nur sieben Wochen nach dem tödlichen Unfall beschloss dies die Unfallkommission als Konsequenz.

Zuvor hatte der Kreis bereits eine Verlängerung der Tempo-70-Zone angeordnet, um die gefährliche Situation im Bereich der Tankstelle zu entschärfen. Die Unfallkommission entschied sich jetzt für eine Ampelanlage mit dem Ziel der schnellstmöglichen Umsetzung, Borchens Bürgermeister Reiner Allerdissen hatte direkt nach dem Unfall am 8. April, bei dem eine Mutter starb , einen Kreisverkehr gefordert mit dem Hinweis, dass es hier immer wieder zu schweren Unfällen komme.

Verkehrsbelastung ist gestiegen

Die Unfallkommission besteht aus dem zuständigen Sraßenbaulastträger Straßen NRW, der Bezirksregierung Detmold, der Kreispolizei und dem Kreis Paderborn als Verkehrsbehörde. Hintergrund der Entscheidung ist die gestiegene Verkehrsbelastung auf Bundes- und Kreisstraßen an dieser Kreuzung, so der Kreis in einer Mitteilung.

Diese hat dazu geführt, dass Autofahrer aus Richtung Dörenhagen (Kirchborchener Straße) auf die B 68 in Fahrtrichtung Paderborn in Stoßzeiten erst rechts auf die B68 in Fahrtrichtung Lichtenau abbiegen, um dann links auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle zu wenden. Dies hatte auch die Polizei bestätigt, weshalb der Kreis auch die Ausweitung der Tempo-70-Zone anordnete.

Die Verkehrsplaner des Landesbetriebs Straßen NRW setzen nun darauf, dass eine Ampel die Abbiegesituation entschärft und zusätzlich auch zu einer allgemeinen Reduzierung der Geschwindigkeit führt.

Maßnahme schnell umsetzbar

Einer der Hauptgründe, der aus Sicht der Experten für eine Ampelanlage spreche, sei die vergleichsweise schnelle Umsetzbarkeit der Maßnahme, so der Kreis weiter. Die Straßenverkehrsbehörde werde nun unverzügliche eine Verkehrsanordnung an Straßen NRW als den zuständigen Baulastträger erlassen und ihn beauftragen, den Beschluss der Unfallkommission schnellstmöglich umzusetzen.

Der Landesbetrieb will nach erneutem Drängen seitens der Paderborner Kreisverwaltung alles daran setzen, das Projekt noch in diesem Jahr umzusetzen. Bis zur Installierung der Ampelanlage bleibt auf dieser Teilstrecke die Tempo-70-Beschränkung.