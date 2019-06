Der 134. Schuss an Pfingstmontag saß – Walter Lenze holte das letzte Stück des Adlers vom Mast. Für den 58-Jährigen ein kleiner Traum, den er sich verwirklichte. Immerhin war er mit seiner Frau 2013 und 2015 bereits Teil des Hofstaats.

Walter (der Erste) Lenze König der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Nordborchen Fotostrecke

Foto: Lukas Brekenkamp

»Wir haben etwas reingeschnuppert und es hat uns gefallen – jetzt wollen wir es auch schaffen«, sagt Walter Lenze. Nun regiert er in Nordborchen.

Auch das Kleid der Königin strahlte

Dass das Wetter mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein so mitspielte, ist für Walter Lenze doppelt Grund zur Freude. Denn seine Ehefrau und Königin Heike Lenze strahlte mit der Sonne um die Wette. Klar – »die Strahlende« hat sich diesen Titel wohl nicht ohne Grund ausgesucht. »Meine Frau lächelt viel und gerne und hat einfach wunderschöne Zähne«, schwärmt der König.

Und auch das Kleid der Königin strahlte regelrecht: In einem weißen Kleid mit Silberstickereien marschierte sie glücklich an der Seite ihres Mannes durch die Straßen Nordborchens. Ihr Hofstaat trug Kleider in einem Rosé-Ton.

Für sein Jahr als König hat der Werkzeugmechaniker sich bereits Ziele gesetzt: »Ich wünsche mir ein harmonisches Schützenjahr mit viel Freude«, sagt Lenze. Gut begonnen hat es allemal.