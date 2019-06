Die Borchener Ratsfraktionen wollen einen Kreisverkehr an der B68-Kreuzung in Höhe Dörenhagen. Foto: Jörn Hannemann

Borchen (WB/lb). Wird doch umgedacht? Nach dem tödlichen Unfall im April an der B68 bei Dörenhagen hat sich eine Verkehrskommission für eine Ampelanlage an der Kreuzung zur Dahler/Kirchborchener Straße entschieden. Die Borchener Ratsfraktionen mahnen in einer Resolution, die Entscheidung zu überdenken – ein Kreisverkehr sei sinnvoller.

Übergeben wurde diese Resolution an Bürgermeister Reiner Allerdissen. »Ich begrüße diese Aktion außerordentlich«, sagt der Bürgermeister, der die Ampellösung noch immer kritisch sehe. »Es wäre traurig, wenn die Lösung ihre Funktion nicht erfüllt«, mahnt Allerdissen. Gerichtet ist die Resolution außerdem an Straßen NRW, die Bezirksregierung Detmold, den Kreis Paderborn sowie die Kreispolizeibehörde Paderborn, deren Vertreter diesen Verkehrsausschuss bilden.

Kaum eine Sitzung ohne das Thema Kreisverkehr

Es sei kaum eine Fraktions- oder Ratssitzung vergangen, in der es nicht um eben dieses Thema ging, so Grünen-Fraktionsvorsitzender Guido Reitmeyer. »Wir wissen, dass wir nicht entscheiden können. Aber wir wissen auch, dass die Bürger etwas anderes wollen.«

In diesem Bereich wurde die Tempobegrenzung von 70 Stundenkilometern nach dem Unfall im April ausgeweitet. Einstimmig hat sich die Verkehrskommission für eine Ampel entschieden, um den Kreuzungsbereich zu entschärfen. »Wir bitten Sie, diese Entscheidung nochmals zu überdenken!«, fordern die Fraktionen.

Argumente sprechen für Kreisverkehr

Laut deren Meinung gebe es eine Vielzahl an Argumenten, die einen Kreisverkehr sinnvoller erscheinen ließen: Zwar sei es die weitaus schnellere Möglichkeit, eine Ampel zu errichten – die Fraktionen wollen jedoch vielmehr eine weitsichtige Ideallösung. »Die Schnelligkeit, mit der sich eine Lösung umsetzen lässt, kann und muss dahinter zurücktreten«, heißt es in der Resolution.

Außerdem: Laut Straßen NRW sei ein Kreisverkehr an dieser Stelle nicht sinnvoll. Grund sei eine unterschiedliche Auslastung der Knotenpunktarme. Aber: Die Seitenarme des in der Nähe befindlichen Kreisverkehrs auf der B68 in Lichtenau wiesen nach Einschätzung der Fraktionen ein erheblich geringeres Verkehrsaufkommen als die Kirchborchener Straße und die Dahler Straße in Dörenhagen auf.

Kreisverkehr am Ende doch günstiger?

Nach durch die Fraktion eingezogenen Erkundigungen erfülle der Kreisverkehr seine Funktion ohne jede Einschränkung, worauf auch Borchens Bürgermeister hinwies. Allerdissen hatte bereits zuvor in einem Schreiben an den Kreis einen Kreisverkehr gefordert. Der Verkehr könne so außerdem kontinuierlich fließen, was auch aus ökologischer Sicht wünschenswert sei.

Der Kreisverkehr verhindere auch, dass sich Fahrzeuge insbesondere im Berufsverkehr im Kreuzungsbereich auf der B68 und nach Dörenhagen hinein stauen.

Die Verlagerung des Verkehrs auf Ausweichstrecken werde minimiert. Landwirtschaftlicher Verkehr, der vor einer Ampelanlage eher ein Hindernis darstellen werde, könne bei einem Kreisverkehr zügig abfließen.

Auf längere Sicht weise der Kreisverkehr nach Meinung der Fraktionen außerdem wirtschaftliche Vorteile auf: Die Baukosten seien unter Umständen zunächst etwas höher als bei einer Ampelanlage. Es würden jedoch die Kosten der laufenden Unterhaltung entfallen.