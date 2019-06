Wegen Sanierungsarbeiten auf der A33 wird die Anschlussstelle Borchen-Etteln in Fahrtrichtung Brilon gesperrt. Umleitungen über die Anschlussstelle Borchen werden eingerichtet. Foto: Jörn Hannemann

Borchen (WB). Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm beginnt an diesem Donnerstag, 27. Juni, mit der Verlängerung und dem Umbau der Verkehrsführung auf der A33 zwischen dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Paderborn-Mönkeloh. Für jede Fahrtrichtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung, der gesamte Verkehr läuft auf der östlichen Autobahnseite.

Die Anschlussstelle Borchen-Etteln wird in Fahrtrichtung Brilon gesperrt. Umleitungen über die Anschlussstelle Borchen werden eingerichtet. Anfang Juni begannen die Arbeiten im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren auf 1,5 Kilometer Länge. Jetzt wird die Baustelle auf fast neun Kilometer verlängert. Die Baustelle im Bereich Paderborn ist abgeschlossen, hier werden an diesem Donnerstag und am Freitag, 28. Juni, noch die letzten Markierungsarbeiten durchgeführt.

Zum Hintergrund:

Der Abschnitt »Wünnenberg« ist fast neun Kilometer lang. In diesem Abschnitt wird die Fahrbahn umfangreich saniert. Alle drei Asphaltschichten sowie die Frostschutzschicht (Schotter) und teilweise der vorhandene Untergrund werden aufgenommen und wieder neu eingebaut. Das betrifft die Frostschutzschicht mit 60 Zentimeter, die Asphalttragschicht mit 18 Zentimeter, die Binderschicht mit acht Zentimeter und die eigentliche Asphaltfahrbahn mit drei Zentimeter.

Auch die Entwässerungsleitungen werden ausgetauscht sowie die Schutzplanken erneuert. Straßen.NRW investiert hier 19,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Rund 35.000 Kraftfahrzeuge nutzen täglich diesen Streckenabschnitt, der 1983 für den Verkehr freigegeben wurde. Dieses ist nach dem Neubau die erste umfangreiche Sanierung.