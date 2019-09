Es ist wie ein 15 Tonnen schweres Gehäuse für einen Super-PC: Das zentrale Gebäude für die Glasfaseranschlüsse in Etteln wurde am Donnerstag bei der Schule installiert. Damit kann der Ausbau auch in Etteln von diesem Punkt aus beginnen. Foto: Bernhard Liedmann

Von Bernhard Liedmann

Borchen (WB). Es soll ein besonderes Weihnachtsgeschenk im Jahr 2020 werden. Bis dahin sollen 4000 Wohneinheiten in Borchen am Glasfasernetz hängen. Gestern startete der Ausbau mit der Installation von drei großen Verteilerhäuschen.

Allein der Kran in Etteln, der den 15 Tonnen schweren Fertigblock bei der Schule absetzte, hatte ein Gewicht von mehr als 40 Tonnen. Wie auch in Alfen und zwischen Nord- und Kirchborchen am gleichen Tag wurde der so genannte »POP«, die Schalt- und Verteilungszentrale für alle Glasfaseranschlüsse, bei der Schule aufgebaut. Bis Ende 2020 wird dann die Glasfaser in Etteln, Alfen sowie Nord- und Kirchborchen mit einer Kapazität von bis zum einem Gigabyte verfügbar sein. Im Schnitt ist dann je nach Vertrag von einem Datenvolumen von 200 bis 400 Megabyte pro Anschluss auszugehen, wobei Up- und Download gleich sind. Es ist eine Gesamtinvestition über mehr als fünf Millionen Euro.

Etwa 500 Kilometer an Glasfaserverlegungen

Die Gemeinde Borchen hatte mit der Deutschen Glasfaser die Kooperation zur Nachfragebündelung geschlossen, mindestens 40 Prozent waren das Ziel. Dies wurde erreicht, jetzt beginnt der Ausbau. Nach dem aktuellen Stand, so Glasfaserprojektleiter Peter Kowalski, lägen in den Ortsteilen mehr als 1500 Verträge vor, damit werde man etwa 4000 Wohneinheiten anschließen. Im Laufe der Ausbauarbeiten würde sicherlich noch weitere Anschlüsse hinzukommen. Damit werde man in den Ortsteilen fast flächendeckend die Glasfaser verlegen. Veranschlagt sind für das Borchener Projekt 70 Kilometer Tiefbauarbeiten zur Verlegung der zentralen Rohrsysteme und etwa 500 Kilometer an Glasfaserverlegungen selbst. Dörenhagen wurde bei der Nachfragebündelung ausgenommen, weil hier bereits über die Telekom eine hohe Versorgungsqualität erreicht worden ist.

Zunächst werden in den jeweiligen Straßenzügen die Leerrohre gelegt, dann wird die Glasfaser gezogen. Als erstes geht das Gewerbegebiet in Alfen an den Anschlussstart, dann folgt der Ort selbst und Etteln, freut sich Bürgermeister Reiner Allerdissen über den Start und darüber, dass in Etteln auch einer der ersten zentralen Verteilungskästen installiert wird. »Etteln hat es sich verdient«, bilanziert er die Nachfragebündelung, die besonders in Etteln mit großem Bürgerengagement vorangetrieben worden war. Die Gemeinde selbst habe sich massiv für diesen Ausbau stark gemacht und dafür sogar eine Stelle in der Verwaltung eingerichtet, damit alle Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung hier koordiniert werden können.

Die Deutsche Glasfaser selbst rechnet mit eineinhalb Jahren Bauzeit, bis das Netz komplett installiert und abgeschlossen ist. Sukzessive können je nach Ausbaufortschritt von den POP-Zentralen aus dann die Bürger an das Netz direkt angeschlossen werden.