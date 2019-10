Von Bernhard Liedmann

Die Adolph-Kolping-Kita auf dem Hessenberg in Borchen ist schneller gebaut worden als alle Häuser drumherum und lädt am Dienstag, 8. Oktober, zur Einweihung und zum Tag der Offenen Tür ein. Der Kinderboom in Borchen in Kombination mit neuen Wohngebieten machten vor einem Jahr schnelles Handeln bei Politik und Träger erforderlich – und so entstand in einer Rekordbauzeit von zehn Monaten die neue Kindertagesstätte mit einem Investitionsvolumen von zwei Millionen Euro. Künftig werden dort 75 Kinder in vier Gruppen betreut.

Schnelle Umsetzung ist auch ein Erfolg der Holzrahmenbauweise

35 Kinder freuen sich bereits seit Wochen über die groß­zügigen und lichtdurchfluteten Räume an der Spitze des Bau­gebietes. In Nachbarschaft sind die ersten Häuser des Neubaugebietes voraussichtlich erst in einem Monat bezugsfertig, bei anderen ist noch die grüne Wiese die Bodenplatte.

Die schnelle Umsetzung war auch ein Erfolg der Holzrahmenbauweise bei dem Objekt auf dem insgesamt 3500 Quadratmeter großen Areal. 750 Quadratmeter Nutzfläche stehen den Kindern und derzeit zehn Erzieherinnen zur Verfügung, später werden es unter Leitung von Michaela Pape voraussichtlich 15 Erzieherinnen sein. Um die Einrichtung auch der Öffentlichkeit und allen Interessierten vorzustellen, gibt es am 8. Oktober ab 15 Uhr nicht nur einen feierlichen Einsegnungsgottesdienst mit Vertretern der Kolping-Akademie GmbH als Träger der Einrichtung nebst Vertretern der Gemeinde.

Kindergarten in Bad Lippspringe entsteht baugleich

Ab 15.45 Uhr ist die Öffentlichkeit eingeladen, sich von dem neuen Kinderdomizil selbst ein Bild zu machen. Interessant könnte es auch für viele Bad Lippspringer werden, den baugleich mit dem Nordborchener Kindergarten wird ebenfalls durch den Träger, die Kolping-Akademie, ein Kindergarten am Kalberkampsweg in Bad Lippspringe entstehen. Dieser soll im Frühjahr fertig sein.

In Borchen hat der schnelle Bau des Kindergartens die Betreuungslage deutlich entspannt. In der Adolph-Kolping-Kita am Schützenweg kann mit dem Neubau eine zusätzlich provisorisch eingerichtete Gruppe ebenso auslaufen wie an der Kita Hessenberg. Die neue Einrichtung besuchen auch Kinder aus Alfen und Dörenhagen.

Entweder auf Socken oder mit den blauen Schuh-Überziehern

In verschiedenen Gruppen können je nach Altersstufe Kinder von 0 bis 6 Jahren betreut werden, die Einrichtung ist auch dafür bestens ausgelegt: »Jedes Kind hat hier sein eigenes Bett«, sagt Leiterin Michaela Pape. Sie freue sich über die gelungene Gestaltung der Räumlichkeiten, bei der Gruppenräume auch teilweise über zwei versetzte Ebenen verfügen. Weil die Kinder natürlich vorrangig den Boden in der gesamten Einrichtung nutzen, ist die Kita zur schuhfreien Zone erklärt worden. Entweder bewegt man sich auf Socken oder nimmt die blauen Schuh-Überzieher, die am Eingang bereitliegen.

Das neue Baugebiet war immer unzertrennbar mit einer neuen Kita verbunden. Insgesamt standen dort 47 Grundstücke zur Verfügung, die meisten werden derzeit auch bebaut. Realisiert wurde hier für das gesamte Baugebiet auch ein zentrales Nahwärmeversorgungskonzept von Westfalen Weser über ein Blockheizkraftwerk. Wie attraktiv das Baugebiet Hessenberg ist, zeigt sich auch an der Zahl der Interessenten: Es gab insgesamt 242 Bewerbungen für die 47 Grundstücke, bei denen der Quadratmeterpreis bei 139 Euro inklusive Erschließung liegt.