Ein Ford Fiesta war am Samstagmittag auf der B68 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die drei Insassen, zwei Frauen und ein Schulkind, wurden schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt. Foto: Jörn Hannemann

Borchen (WB/mba). Fünf Tage nach dem schweren Unfall auf der B68 bei Borchen schwebt das vierjährige Kind, das in dem Ford Fiesta saß, nicht mehr in Lebensgefahr. Das bestätigte am Mittwoch ein Polizeisprecher.