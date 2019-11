Borchen (WB). Die Laienspielgruppe Kirchborchen läutet am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr ihre neue Spielzeit ein. Unter der Regie von Norbert Lipsmeier wird die »Komödie im Dunkeln« von Peter Shaffer in insgesamt vier Vorstellungen präsentiert.

Zum Inhalt: Brindsley Miller (Dirk Rochell) ist ein junger, noch unbekannter Bildhauer, dem ein sehr wichtiger Abend bevorsteht. Gemeinsam mit seiner Verlobten Carol (Sarah Friedländer) wartet er ungeduldig auf das Eintreffen des berühmten Kunstsammlers George Godunow (Lennard Thiele/Jonas Richter). Dieser hat Arbeiten von Brindsley gesehen und möchte sich nun persönlich von dessen Talent überzeugen. Auch Carols Vater, Colonel Melkett (Wolfgang Thiele), steht für diesen Abend auf der Gästeliste.

Karten können online reserviert werden

Um beide zu beeindrucken, da seine Wohnung normalerweise eher dürftig eingerichtet ist, hat sich Brindsley einige exquisite Möbel seines über das Wochenende verreisten Nachbarn Harold (Stephan Zernke) »geliehen«. Der weiß davon nur leider nichts und kehrt just verfrüht von seiner Reise heim. Da kommt Brindsley der plötzliche Stromausfall auf einmal ganz gelegen, da er so seinen Diebstahl vorerst verbergen kann. Doch statt des Kunstsammlers tauchen nicht nur die Nachbarin (Claudia Thiele), die bei dem Pärchen Schutz vor der Dunkelheit sucht, und der Mann vom E-Werk (Andreas Friedländer), sondern auch noch Brindsleys Ex-Freundin Clea (Heike Zernke) auf. Da scheint das Chaos perfekt. Ob Brindsley es schafft, sich aus dieser Lage herauszuwinden, können die Zuschauer in einer der vier Vorstellungen selbst herausfinden.

Neben der Premiere am Samstag gibt es weitere Vorstellungen am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr, Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr und Sonntag, 24. November, um 16 Uhr. An den Sonntagen öffnet die Laienspielgruppe ihre Türen schon um 14.30 Uhr, um die Besucher zu Kaffee und Kuchen einzuladen. Der Erlös des Kaffeetrinkens ist für die seit Jahren geförderten Projekte in Benin bestimmt. Eine Kartenreservierung ist unter Tel. 05251/388590 bei Familie Jäger möglich. Unter tickets@laienspielgruppe-kirchborchen.de können die Karten auch per E-Mail reserviert werden. Am Tag der Aufführung öffnet die Theaterkasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Internet (www.laienspielgruppe-kirchborchen.de).