Combi-Marktleiter Felix Fischer hat einen Taschenbaum aufgestellt, an den die Landfrauen (von rechts) Kornelia Wegener, Andrea Thiele-Leiffeld und Hannelore Drüke Stoffbeutel gehängt haben.

Borchen (WB/som). Im Combi-Markt in Borchen gibt es einen Taschenbaum, von dem sich Kunden Einkaufsbeutel ausleihen können, wenn sie ihre eigenen vergessen haben. »Die Borchener Landfrauen sind im Spätsommer auf mich zugekommen und hatten die Idee eines solchen Baums. Ich fand das klasse und habe einen solchen Baum von einem Tischler bauen lassen«, sagt Marktleiter Felix Fischer auf Anfrage dieser Zeitung. Dieser steht in seinem Markt.

»Als Kathrin Kemper im Herbst mit der Idee zu mir kam, aus alten Stoffen Beutel zum Ausleihen zu nähen, war das für mich die ideale Ergänzung«, erläuterte Fischer. Wie berichtet, hatte die Borchenerin Kathrin Kemper die Idee, Beutel zum Ausleihen aus alten Kleidungsstücken herzustellen. Diese näht sie mit anderen Frauen unter dem Logo »BringBackBag« .

Den Borchener Landfrauen ist wichtig, dass die Idee zum Taschenbaum im Combi von ihnen kommt. Die Ortsverbandsvorsitzende Kornelia Wegener teilt mit, dass sie einen solchen Baum im Internet entdeckt habe und den Combi-Marktleiter im Sommer darauf angesprochen habe. Die Landfrauen haben zur Wiedereröffnung Baumwoll-Stoffbeutel aufgehängt.

»Uns Landfrauen liegt das Thema der Plastikvermeidung am Herzen«

»Uns Landfrauen liegt das Thema der Plastikvermeidung am Herzen, denn 226,5 Kilogramm Plastik und Verpackungsmüll fallen pro Kopf und pro Jahr an. Von 6,15 Millionen Tonnen Kunststoff im Jahr 2017 wurden gerade mal 1,9 Millionen Tonnen zur Herstellung neuer Kunststoffprodukte genutzt – allerdings wurden aus Flaschen Pullover oder Blumenkübel«, heißt es in der Mitteilung. Dem tatsächlich geschlossenen Wertstoffkreislauf seien nur 5,6 Prozent des Verpackungsmülls zugeführt worden.

Kornelia Wegener: »Wir möchten alle auffordern, sich für unsere Umwelt und unsere Zukunft einzusetzen und da, wo es möglich ist, auf Plastik zu verzichten. Denn wenn jeder von uns einen noch so kleinen Beitrag leistet, sind wir alle schon ein kleines bisschen unserer Umwelt näher gekommen.«

Diskussion über Idee des Taschenbaums

Der Umweltschutz liegt auch Marktleiter Felix Fischer am Herzen: »Darum gibt es im Markt ab sofort eine plastikfreie Abfüllstation für Lebensmittel wie Reis, Müsli und Nudeln.« Den Taschenbaum mit ausleihbaren Einkaufsbeuteln hält er für eine tolle Idee für die Umwelt. »Und das unterstütze ich gerne. Allerdings ärgert es mich fast, dass ich das gemacht habe«, sagt er. Hintergrund ist die Diskussion zwischen den Landfrauen sowie Kathrin Kemper und ihrer Initiative, die teilweise auch bei Facebook geführt wird. Hierbei geht es um die Frage, wer zuerst die Idee hatte.

Die Landfrauen teilen mit: »Wir freuen uns, dass Kathrin Kemper aus Borchen die Aktion unterstützt und aus alten Kleidungsstücken und Stoffresten Einkaufsbeutel näht.«