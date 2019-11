Von Sonja Möller

Borchen (WB). 80 Aussteller, ein breites Bühnenprogramm, Livemusik und der Auftritt eines Engels – der Adventsmarkt in Borchen ist für seine anheimelnde Atmosphäre weit über die Grenzen des Kreises Paderborn hinaus bekannt: Vom 29. November bis 1. Dezember verwandelt sich der Mallinckrodt­hof wieder in ein vorweihnachtliches Hüttendorf.

Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus Kreativem, kulinarischen Leckereien, Musik und einem umfangreichen Bühnenprogramm freuen. »Auch 30 auswärtige Aussteller sind dabei. So wollen wir ein breites Angebot bieten«, sagt Elisabeth Rüsing von der Gemeinde: »Leider mussten wir wieder vielen absagen.« Denn der Platz ist begrenzt und soll auch nicht ausgeweitet werden, damit die familiäre Atmosphäre rund um den Mallinckrodthof erhalten bleibt. Auf Besucher wartet eine breite Auswahl.

Borchener Vereine und Gruppen sind für kulinarische Leckereien zuständig

Das kulinarische Vergnügen ist fest in Borchener Hand: Von süß bis deftig, von Waffeln bis Rindergulasch bieten Vereine und Gruppen allerlei Leckereien. Im Caritas-Seniorencentrum werden Waffeln gebacken und Kreativstände aufgebaut. Im Keller des Mallinckrodt­hofs gibt es ein französisches Bistro des Deutsch-Französischen Freundschaftskreises. Die Genusswerkstatt ist an allen drei Tagen geöffnet.

Mit eingebunden sind auch das Begegnungszentrum und der Mallinckrodthof, wo weitere Kreativstände zum Bummeln einladen. In der Deele von Künstlerin Nelo Thies gibt es an allen drei Tagen Puppentheater und Geschichten. Die Spielzeiten stehen an der Deelentür. Im Hot der evangelisch-lutherischen Stephanus-Kirchengemeinde gibt es Spiel, Spaß, weihnachtliche Basteleien und Snacks für Groß und Klein.

Borchener Schulen, Kitas und Vereine gestalten das Bühnenprogramm

Die Borchener Schulen, Kitas und Vereine gestalten das umfangreiche Bühnenprogramm. »Darauf fiebern die Kinder das ganze Jahr hin und bereiten ihren Auftritt vor«, weiß Bürgermeister Reiner Allerdissen. Am Samstag um 17.30 Uhr dürfen alle Besucher mit einstimmen: Beim offenen Singen mit dem Jungen Chor Kirchborchen erklingen bekannte Weihnachtslieder. »Wir verzichten auf Liederzettel und projizieren die Texte erstmals auf eine Leinwand«, verrät Allerdissen.

Jeder Abend klingt mit einem Konzert aus. Am Freitag gibt es Musik der Unplugged-Band BeJones aus Paderborn, die Welthits der vergangenen fünf Jahrzehnte präsentiert. Am Samstag heizt dann Norainuntilmonday dem Publikum mit Livemusik ein.

Ein Auftritt von Herr H darf nicht fehlen

Den Sonntag eröffnet um 12 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt. Der Tag steht dann ganz im Zeichen der Kinder: Wenn Adventsmarktengel Mara Meline Münster um 17.45 Uhr das Gedicht aus dem Fenster spricht und den Kindern anschließend auf dem Platz kleine Geschenke überreicht, erfüllt sich für die Zwölfjährige »ein ganz, ganz großer Wunsch«. Sie ist bereits die Zweite aus ihrer Familie, die das Engelskostüm trägt: Vor zwei Jahren war Schwester Mia (15) der Adventsmarktengel.

Vorab tritt um 16.30 Uhr ein Mann auf, ohne den der Adventsmarkt fast nicht mehr vorstellbar ist: Herr H alias Simon Horn nennt sich selbst einen Kinderheld aus Berufung. Er zieht die Steppkes jedes Jahr mit seinem mitreißenden Mitmachprogramm in den Bann. »Wenn Herr H auftritt, ist der Platz voll mit Kindern. Egal, welches Wetter ist. Sie stehen teils auf den Tischen und kennen jedes Lied auswendig«, weiß Eberhard Poguntke, der zusammen mit Martin Lausen das Bühnenprogramm moderiert.

Shuttlebus fährt aus allen drei Ortsteilen kostenlos

Während des Adventsmarktes fährt ein Shuttlebus aus allen drei Ortsteilen, den die Borchener kostenlos nutzen können. Für die Linie 471 von Dörenhagen nach Schloß Hamborn gibt es Zusatzfahrten. Gegenüber der Esso-Tankstelle wird eine Sonderhaltestelle eingerichtet. Der Fahrplan mit allen Abfahrtszeiten steht im Internet . Auswärtigen, die mit dem Auto anreisen, stehen mehrere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. »Ich rate jedem, diese zu nutzen. Denn an allen drei Tagen sind Kontrolleure unterwegs und halten Ausschau nach Falschparkern«, sagt Reiner Allerdissen. Alle Infos gibt es im Internet .