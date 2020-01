Von Sonja Möller

Borchen (WB). Seit 20 Jahren wird an der Montessorischule Am Sonnenberg Dörenhagen vor Ort gekocht. Die Lebensmittel werden im Dorfladen gekauft, teilt der Förderverein der Grundschule mit. Das wird sich demnächst ändern: Für den Erweiterungsbau plant die Verwaltung mit einer Ausgabeküche in der Variante Cook-and-Chill (Kochen und kühlen). Hierbei wird das Essen von einem Caterer vorgekocht und heruntergekühlt, damit es in der Schule nur noch aufgewärmt werden muss.