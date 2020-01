Borchen (WB). Nach der mutmaßlichen Brandstiftung auf einem Hof in Borchen an der Straße Bülte am Mittwoch der vergangenen Woche (das WV berichtete in der Ausgabe am 24. Januar) ist jetzt eine Belohnung ausgelobt worden. Die Versicherung hat für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Schadenshergangs und zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, einen Betrag in Höhe von 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Das teilte die Polizei mit.