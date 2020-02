Von Christian Althoff

Borchen (WB). Der 11. August 2019 war ein Sonntag. Am Nachmittag klingelten Polizisten am Haus von Hiltrud (55) und Jochen Wittbrock (62) in Borchen und informierten sie, dass ihr Sohn Fabian (23) mit seinem Motorrad im Sauerland verunglückt und in eine Unfallklinik geflogen worden sei. „Wir ahnten nicht, dass er da bereits klinisch tot war“, sagt der Vater, ein Oberstudienrat.

Was die Eltern in den folgenden drei Tagen erlebten, wühlt sie bis heute auf. „Es ging den Ärzten nur um die Organe unseres Sohnes“, sagt Sonderpädagogin Hiltrud Wittbrock. „Wir Angehörige waren denen völlig egal.“

An jenem Sonntag fuhren die Eltern mit Fabians Freundin und seinen beiden Schwestern in die 120 Kilometer entfernte Unfallklinik. „Der Arzt, der uns empfing, war der einzige emphatische Mensch, den wir dort kennenlernen sollten. Er sagte, Fabian sei hirntod, und so ein Unfall gehe auch ihnen nahe.“ In der Erwartung, die Familie werde einer Organspende zustimmen, sei ihr Sohn noch operiert worden. „Er hatte unter anderem einen offenen Beinbruch, und damit wollten die Ärzte ihn nicht bis zur endgültigen Hirntoddiagnose liegenlassen – vielleicht wegen einer Emboliegefahr“, sagt der Vater.

„Liebevoller Chaot mit einem Riesen-Herzen”

Eigentlich sei es für die Familie keine Frage gewesen, die Organspende zu erlauben, erzählt die Mutter. „Fabians Spruch war: ‚Wenn mir was passiert, können die alles haben. Ich brauche es ja nicht mehr.‘“ Diese Einstellung habe dem Wesen ihres Sohnes entsprochen, sagt Hiltrud Wittbrock. „Fabian hat in Bielefeld soziale Arbeit und Management studiert und ein Praktikum im Kinderheim gemacht. Er war ein liebevoller Chaot mit einem Riesen-Herzen.“

Bis spät in die Nacht saßen die Angehörigen an jenem Sonntag am Bett des 23-Jährigen. Er wurde beatmet, um den Kreislauf in Gang zu halten. Nach drei Tagen, so sei es ihnen erklärt worden, sollte von zwei Ärzten der Hirntod offiziell festgestellt werden.

Hiltrud Wittbock: „Wir waren völlig fertig, und weil man uns gesagte hatte, dass Fabian nichts mehr mitbekommt, sind wir in der Nacht zurück nach Hause gefahren.“ Am nächsten Morgen hätten sie einen Anruf bekommen und seien vorwurfsvoll gefragt worden, warum sie nicht in der Nähe der Klinik geblieben seien. „Wir sind sofort zurückgefahren und wurden von einem Pfleger mit den Worten empfangen: ‚Und? Wofür haben Sie sich entschieden? Organspende?‘“ Jochen Wittbrock: „In diesem Moment weiß man gar nicht, was man einem so gefühllosen Menschen antworten soll.“ Seine Frau sagt, sie sei damals versucht gewesen, ‚Jetzt nicht mehr!‘ zu antworten. „Nur der Wille unseres Sohnes hat mich davon abgehalten. Also haben wir zugestimmt.“

„Wir wurden uns selbst überlassen”

Es habe in den drei Tagen niemanden gegeben, der mit ihnen über ihren Verlust gesprochen habe. „Wir wurden uns selbst überlassen. Es gab keinen Raum, in dem wir uns hätten aufhalten können, und wir hatten keinen zentralen Ansprechpartner“, sagt der Vater. Sie seien immer wieder aus dem Krankenzimmer geschickt worden und hätten sich auf dem Flur oder im überfüllten Wartezimmer herumdrücken müssen. „Als eine unserer Töchter abbaute und ich eine Schwester fragte, ob sie etwas zu trinken bekommen könne, wurden wir auf den Colaautomaten im Erdgeschoss verwiesen“, erzählt Hiltrud Wittbrock.

Am dritten Tag hätten sie sich in die Cafeteria gesetzt. „Dort wurden wir angerufen und sollten kommen.“ Als sie das Zimmer ihres Sohnes erreicht hätten, seien sie wieder fortgeschickt worden und hätten fast eine Stunde im Wartebereich verbracht. Der Vater: „Dann durften wir endlich ans Totenbett, wo wir über den offiziellen Hirntod informiert wurden. Ich bat den Arzt, das nicht an Fabians Bett zu besprechen, aber er sagte, es gebe keinen anderen Raum und schaute auf seine Uhr.“

Als Fabians Schwestern in Ruhe Abschied von ihrem Bruder nehmen wollten, seien permanent Pflegekräfte ins Zimmer und wieder hinaus gehuscht. „Eine Pflegerin hat unsere Tochter sogar Richtung Bett geschoben und gesagt: ‚Gehen Sie doch näher ran!‘“, sagt die Mutter.

Eigene Bereitschaft zur Organspende zurückgezogen

Später sei ein Mitarbeiter der Deutschen Stiftung Organspende aus Essen erschienen. „Er war der erste Mensch, der sich Zeit für uns nahm und sich angemessen verhielt. Er wollte uns erklären, welche Organe nun entnommen würden, aber das wollten wir nicht wissen, das haben wir abgebrochen“, sagt der Vater. Hiltrud Wittbrock erzählt, sie könne Berichte über kranke Menschen, die ein Spenderorgan benötigten, nicht mehr unbefangen lesen. „Sie machen mich wütend. Alles fokussiert sich auf den Kranken und seine Erwartung, aber der Spender und seine Familie werden komplett ausgeblendet.“ Sie hätten erfahren müssen, dass der Tod ihres Sohnes „auf eine unmenschliche Art“ auf seine Organe reduziert worden sei. „Wir Angehörigen waren nur die, die zustimmen sollten. Ansonsten interessierten wir nicht. Uns hat übrigens auch niemand aus dem Krankenhaus jemals sein Beileid ausgesprochen.“ Die Unfallklinik habe sich bis heute nicht zu der Kritik geäußert.

Sie als Eltern, sagt Hiltrud Wittbrock, hätten ihre eigene Bereitschaft zur Organspende nach diesen Erfahrungen aufgegeben. „Wir können unseren Töchtern einfach nicht zumuten, im Ernstfall noch einmal so etwas durchzumachen.“

Emphatie hätten sie schließlich von Menschen erfahren, von denen sie es überhaupt nicht hätten erwarten können, sagt die Mutter und lächelt zum ersten Mal. „Zur Trauerfeier erschien die türkische Familie, deren Auto unser Sohn mit seinem Motorrad gerammt hatte. Sie sprach uns ihr Beileid aus.“