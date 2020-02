Von Per Lütje

Borchen (WB). Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Minden, demzufolge der Kreis Paderborn mehrere beantragte Windkraftanlagen bei Etteln zu Unrecht nicht genehmigt hatte, ist nun auch wieder die Gemeinde Borchen unter Zugzwang (WV zuletzt am 19. Februar). Sie muss Teile ihres Flächennutzungsplanes überarbeiten, da das Gericht „Abwägungsmängel“ attestiert hatte. Den Beschluss, die Pläne durch ein Ingenieurbüro überarbeiten zu lassen, hat der Rat der Gemeinde Borchen in einer Sondersitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Ebenso votierten alle Fraktionen einmütig, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Minden Berufung einzulegen. Geklagt auf Erteilung der Genehmigung hatte das Unternehmen Westfalenwind.