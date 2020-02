Borchen (WB/wip). Uwe Gockel tritt bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, als unabhängiger Bürgermeisterkandidat für Borchen an. „Wenn Borchen die Zukunft und die vielen anstehenden Projekte meistern will, brauchen wir einen Neustart in Sachen Haltung, Zusammenhalt, Transparenz und Gemeinwohlorientierung“, sagt Gockel.