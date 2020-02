Mit Spannung wurde das Ergebnis der Nachfragebündelung für die Glasfaseranschlüsse im Außenbereich von Etteln erwartet. 44 Haushalte und Betriebe oder 77 Prozent der Kandidaten im Rahmen der Nachfragebündelung haben sich für einen Vertragsabschluss entschieden. Somit kann das im Kreis Paderborn einmaliges und für die Ettelner Dorfgemeinschaft anspruchsvolles Projekt umgesetzt werden. Es gilt jetzt, circa 15 Kilometer Glasfaser in Eigenleistung zu verlegen.

Ein Auto für den ganzen Ort

Den emotionalen Höhepunkt des Abends stellte die Ehrung des Ehepaares Lüttig durch die Ettelner Dorfgemeinschaft dar. Yvonne und Huberts Lüttig hatten im Januar dieses Jahres als erstes Ehepaar im Kreis Paderborn das Bundesverdienstkreuz durch Landrat Manfred Müller überreicht bekommen. Honoriert wurde das aufopferungsvolle Engagement des Ettelner Ehepaares bei der Aufnahme von behinderten Pflegekindern in ihre Familie. Als symbolische Anerkennung überreichte jeder Ettelner Vereinsvorsitzende eine rote Rose.

Die Segnung und Einweihung des neuen E-Dorfautos in Etteln war der nächste Höhepunkt. Gemeinsam enthüllten die Vorstandsmitglieder von Etteln-aktiv das neue Dorf-Fahrzeug, das den Namen „ettCAR“ trägt. Es handelt sich um einen elektrisch betriebenen Sieben-Sitzer Nissan Minivan, der allen Vereinen und Organisationen und auch allen Bürgern Ettelns kostenlos zur Verfügung steht. Reserviert und ausgeliehen wird das Elektroauto über eine Smartphone-App. Darüber kann das Auto auch geöffnet und verschlossen werden.

Teilnahme am Dorf-Wettbewerb

Familien können mit dem Auto ihren Wocheneinkauf erledigen oder ihre Kinder zu Geburtstagsfeiern fahren, Fußballfans die Spieler der ersten Mannschaft bei Auswärtsspielen begleiten, um sie beim Kampf um den Verbleib im zukünftig eingleisigen Oberhaus des Fußballkreises zu unterstützen und vieles mehr. Am Samstag, 28. Februar, besteht in der Zeit von 8 bis 11 Uhr die Möglichkeit, eine Einweisung in die Buchungs-App und in das Fahrzeug zu erhalten.

„Tue Gutes und rede darüber“. Diesem Motto folgend hat sich die Ettelner Dorfgemeinschaft dazu entschieden, erstmals nach 15 Jahren wieder an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen.