In diesem Carport brach das Feuer aus, das anschließend auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Foto: Matthias Wippermann

Borchen (WB). Nach dem Feuer in Nordborchen, bei dem am Samstagabend ein Wohnhaus beschädigt und ein Wohnwagen unter einem Carport ausbrannte, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Es entstand rund 150.000 Euro Schaden.

Das Feuer im Bereich des Carports, unter dem ein Wohnwagen stand, wurde gegen 22.10 Uhr von Anwohnern bemerkt. Sie alarmierten die Feuerwehr. Aufgrund des starken Windes breiteten sich die Flammenschnell aus und griffen auf einen weiteren Anhänger vor dem Carport und das Wohnhaus über. Der Wohnwagen brannte völlig aus. Die Fassade des Wohnhauses sowie das Dach wurden stark beschädigt. Ein Zimmer brannte komplett aus. Das Carport und ein weiteren Anhänger wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei sucht Zeugen

Der Schaden wird auf insgesamt 150.000 Euro – und nicht wie zunächst auf 50.000 Euro – geschätzt. Nach den Untersuchungen am Brandort geht die Polizei davon aus, dass der Wohnwagen in Brand gesetzt worden ist. Die Kripo bittet weiter um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die vor Brandausbruch in Tatortnähe gesehen worden sind. Hinweise unter der Telefonnummer 05251/3060.