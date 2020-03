Von Sonja Möller

Borchen (WB). In Zeiten der Corona-Krise ist die Verunsicherung in der Bevölkerung groß. Was darf ich eigentlich, wenn ich unter Quarantäne stehe, und wer hilft mir, wenn kein Angehöriger vor Ort ist, ich aber zur Risikogruppe gehöre? „Wir haben im Freundeskreis überlegt, was wir tun können, um diejenigen zu unterstützen, die Hilfe brauchen“, erzählt Astrid Lagers.

Gemeinsam mit Claudia und Thomas Pagel, Mariana Menne-Koch, Reinhard Menne und Katrin Klugmann rief sie die Facebook-Gruppe „Borchen hält zusammen“ ins Leben – mit gewaltiger Resonanz. Innerhalb der ersten zwei Stunden schlossen sich 150 Mitglieder an. Mittlerweile hat die Gruppe mehr als 550 Mitglieder in allen Ortsteilen. „Wir sind absolut überwältigt von der Dynamik seit dem Start unserer Facebook-Gruppe am Freitag und davon, wie viele Leute spontan und uneigennützig ihre Hilfe angeboten haben“, berichtet Katrin Klugmann aus dem Orga-Team.

Ein Anrufbeantworter zeichnet Hilfegesuche auf

Doch die Initiatoren gehen noch weiter: Reinhard Menne hat eine eigene Internetseite unter www.borchen-solidarisch erstellt, auf der übersichtlich und nach Ortsteilen untergliedert alle Hilfsangebote eingesehen werden können. Zudem gibt es dort einen Bereich, in denen Neuigkeiten von Gemeinde, Kreis und Land zu finden sind, so dass sich jeder informieren kann.

„Wir wollen vor allem ältere Menschen erreichen, die zur Risikogruppe gehören. Und die sind nicht unbedingt im Internet unterwegs“, sagt Astrid Lagers. Deswegen hat sich die Gruppe überlegt, eine Telefonnummer freizuschalten, die jeder anrufen kann. Wer 05251/399357 wählt, erreicht einen Anrufbeantworter, auf den er sein Anliegen aufsprechen kann. Egal, ob das Fragen, Hilfegesuche oder Hilfsangebote sind. Diese bekommen die Initiatoren dann als E-Mail weitergeleitet und können reagieren.

Die ersten Arztfahrten sind bereits gelaufen

Die ersten Arztfahrten und Hilfen sind bereits gelaufen, erzählt Astrid Lagers. Mittlerweile sei sogar die Gemeinde auf die Borchener zugekommen und hat Flyer für die private Initiative gedruckt. Diese werden in allen Ortsteilen in den Briefkästen verteilt. „Die Flyer haben wir entworfen. Dort erklären wir kurz, wer wir sind, was wir machen und wie man mit uns in Kontakt treten kann“, berichtet Lagers. Unter dem Titel „Borchen solidarisch“ stellt sich die private Initiative mit dem Flyer vor und teilt mit, wie sie helfen kann: „Wir können uns vorstellen, wie verzwickt so manche Situation ist, wenn es heißt, mir fehlt das Brot zuhause, der Hund kann nicht raus, wie komme ich zum Arzt.“ Hier bietet die Gruppe in Borchen ihre Hilfe an.

Hilfsangebote und -gesuche können darüber hinaus auch telefonisch und per Mail abgegeben werden. Typische Fragen bislang sind „Wer kauft für mich ein oder geht mit meinem Hund, wenn ich in Quarantäne oder krank bin?“, bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität „Wie komme ich zum Arzt“ und viele andere. Die Hilfsangebote reichen von Botengängen über Besuche und Zeitungstausch bis hin zu Autos und Transportern, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

„Wir wollen helfen“

Bei der Gruppe handelt es sich um eine private Initiative, betonen die Organisatoren. Deswegen weisen die Administratoren der Facebook-Gruppe darauf hin, was das Ziel ist: „Wir wollen keine Panikmache! Wir wollen nicht über Corona witzeln! Wir wollen weder über die Maßnahmen der Bundesregierung diskutieren noch örtliche Vorgehensweise kritisieren! Wir wollen helfen.“ Die Hilfe eines jeden einzelnen sei ausdrücklich erwünscht. Die Altersspanne derjenigen, die andere in der Corona-Krise unterstützen möchten, reiche vom Jugendalter bis hin zu 80 Jahren und älter.

Die Pfadfinder haben die Hilfsaktion tatkräftig unterstützt und Flyer in den Briefkästen in Nordborchen verteilt. Auch in Kirchborchen haben sich schnell Freiwillige gefunden, die auf die Gruppe aufmerksam machen. Die Organisatoren betonen, dass die Art der Nachbarschaftshilfe mit „Borchen hält zusammen“ mittel- bis langfristig angelegt sei und mindestens die Dauer der Notsituation umfasse. Reinhard Menne: „Wir alle haben jetzt die Chance, unabhängig von politischen und sonstigen Einstellungen wieder etwas mehr Nähe und Solidarität zu leben.“

Kontaktmöglichkeiten zur privaten Initiative:

Hilfsangebote oder -gesuche können Borchener auf folgenden Wegen an „Borchen hält zusammen“ richten: auf Facebook in der Gruppe „Borchen hält zusammen“, unter der eingerichteten Hotline 05251/399357 (Anrufbeantworter mit Infos) und per E-Mail an borchen-solidarisch@freenet.de.