Borchen (WB). Zehn Prozent mehr Einsatzaufkommen und zehn Prozent Personalzuwachs im vergangenen Jahr attestierte Wehrführer Bernd Lüke dem Nordborchener Löschzug auf der Jahreshauptversammlung. So konnten in der Schützenhalle abermals fünf Neuzugänge in den eigenen Reihen begrüßt werden, wodurch der Altersschnitt der aktiven Einsatzabteilung auf rekordverdächtige 24 Jahre sinkt.