Borchen (WB). Burkhard Thiele ist neuer Vorsitzender des Rad-Treffs Borchen. Er trat in der Jahreshauptversammlung im Kapellenhof in Etteln die Nachfolge von Norbert Lages an. Lages führte den Verein 16 Jahre lang und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ein wenig Stolz auf „seinen“ Verein schwang mit, als Norbert Lages verkündete, dass die Fahrerinnen und Fahrer des Rad-Treffs Borchen im Jahr 2019 schon zum 15. Mal hintereinander den Titel des punktestärksten Radtourenfahrt-Vereins in Ostwestfalen-Lippe erradelt haben.

Bei der Radtourenfahrt (RTF), die der Verein im Juni ausrichtete, und der Country-Tourenfahrt (CTF), die im Oktober stattfand, lobten viele der insgesamt gut 400 Starter die abwechslungsreichen und gut ausgeschilderten Strecken und die schon traditionell hervorragende Verpflegung an den Kontrollstellen. Mit etwas mehr als 200 Mitgliedern, darunter die im Vergleich zu anderen Radsportvereinen imposante Zahl von 31 Jugendlichen, geht der Rad-Treff in guter Verfassung in die neue Saison 2020.

Alle Wahlen einstimmig

Nach dem Verlesen des Jahresberichts 2019 durch Schriftführerin Katharina Schwarz und dem Kassenbericht des Schatzmeisters Michael Zemelka wurde über eine Neufassung der Vereinssatzung abgestimmt.

Nach der anschließenden Wahl des Vorstandes stand fest, dass Norbert Lages nach 16 Jahren den Vorsitz des Vereins an Burkhard Thiele abgibt. Wie auch der erste Vorsitzende wurden alle weiteren Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist für die kommenden zwei Jahre Torsten Koch, Schatzmeister Michael Zemelka, Schriftführerin Katharina Schwarz, RTF-Fachwart Sören Knost, CTF-Fachwart Michael Konze. Beisitzer sind Roman Schönlau, Jan Weggen und Meinhard Stucke.

Mit 22 Gründungsmitgliedern begann alles

„Eine Ära geht zu Ende“: Es war Bürgermeister Reiner Allerdissen, der die passenden Worte zum Anlass fand. Nach 16 Jahren als Vorsitzender und ebenfalls 16 Jahren als RTF-Fachwartin kann man mit den Worten des neuen Vorsitzenden, Burkhard Thiele, konstatieren: „Norbert und Christa Lages haben den Verein über all die Jahre wie ihr viertes Kind begleitet.“ Aus 22 Gründungsmitgliedern ist ein starker Verein mit mehr als 200 Mitgliedern geworden. „Man kennt und achtet den Rad-Treff Borchen, und das ist ein Verdienst von Norbert und Christa Lages“. Burkhard Thiele stellte in diesem Zusammenhang besonders zwei Eigenschaften des Ehepaares Lages heraus: „Präsenz und Verlässlichkeit.“

Zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Die Verdienste von Norbert und Christa Lages für den Verein seien kaum zu überschätzen, und so war es nach Ansicht des Vorstandes und der anwesenden Mitglieder folgerichtig, dass Norbert Lages genauso einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde wie seine Frau Christa zum Ehrenmitglied.

Die beiden haben die Geschäfte nun an den neuen Vorstand übergeben. Der Rad-Treff Borchen sei aber auch in Zukunft nicht ohne die beiden denkbar. Und so beruhigte Norbert Lages die versammelten Mitglieder: „Auch wenn das Kind nun erwachsen ist, so sind wir auch weiter für es da.“