In Höhe der Kreuzung B 68/Kirchborchener Straße hat es in der Vergangenheit bereits mehrere schwere Unfälle gegeben. Foto: Jörn Hannemann

Borchen (WB/per). In einem offenen Brief hat sich Borchens Bürgermeister Reiner Allerdissen (SPD) an Landrat Manfred Müller (CDU) gewandt. Darin erneuert er seine Aufforderung, für eine Entschärfung der Kreuzung auf der Bundesstraße 68 in Höhe Dörenhagen zu sorgen. Hintergrund ist ein weiterer schwerer Unfall an dieser Stelle vor wenigen Tagen.

Am vergangenen Samstag hatte es in Höhe der ehemaligen Tankstelle erneut gekracht, als ein Autofahrer links auf das Tankstellengelände abbiegen woll­te und deswegen angehalten hatte. Ein nachfolgender Fahrer hat das nicht rechtzeitig erkannt und mit einem Ausweichmanöver vergeblich versucht, eine Kollision zu vermeiden. Der Pkw des Unfallverursachers landete auf der Seite am Straßenrand.

Bürgermeister Reiner Allerdissen. Foto: Besim Mazhiqi Bürgermeister Reiner Allerdissen. Foto: Besim Mazhiqi

„Es handelt sich dem Grunde nach um exakt die gleiche Unfallkonstellation wie vor einem Jahr, als eine junge Mutter dort getötet und ihre Kinder sehr schwer verletzt wurden. Auch vorher kam es in diesem Bereich immer wieder zu Unfällen“, schreibt Allerdissen in dem Brief. „Bevor es dort wieder zu schwereren Verletzungen oder Schlimmerem kommt, fordere ich als Bür­germeister der Gemeinde Borchen die Verantwortlichen bei Straßen NRW und dem Kreis Pader­born nochmals auf, nun endlich die lange versprochenen Maßnahmen zur Unfallvermeidung an der Kreuzung zur Kirchborchener Straße umzusetzen. Wo bleibt zumindest die immer wieder versprochene provisorische Übergangslösung? Schon Ende 2019 sollte sie fertig gestellt sein. Wenn hier nicht unverzüglich gehandelt wird, ist es nicht die Frage, ob wieder ein Unfall geschieht, sondern, wie es uns der aktuelle Unfall deutlich zeigt, wann er geschieht.“