Dörenhagen (WB). Kreisverkehr oder Ampel: Wie wird die Kreuzung auf der Bundesstraße 68 in Höhe Dörenhagen entschärft? „Der Gemeinde Borchen und dem Kreis Paderborn werden die Ergebnisse der Prüfungen Mitte Mai vorgestellt“, kündigt Landrat Manfred Müller an.

Diese Zusage habe ihm der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift des Landesbetriebs Straßenbau (Straßen NRW), Sven Körner, in einem Telefonat am Mittwoch mitgeteilt. Körner bedaure die Verzögerungen in seiner Behörde. Der Landrat hatte sich mehrfach nach dem Stand der Untersuchungen erkundigt.

Zum Hintergrund: Im April 2019 ereignete sich ein Unfall auf der ­ B 68. Eine junge Mutter verstarb, ihre Kinder wurden schwer verletzt. Als Reaktion ordnete der Kreis kurzfristig an, den Tempo-70-Bereich zu erweitern. Die überörtliche Unfallkommission (besteht aus dem zuständigen Straßenbaulastträger Straßen NRW, der Bezirksregierung Detmold, der Kreispolizei und dem Kreisstraßenverkehrsamt) votierte im Mai 2019 für eine Ampelanlage. Für eine Ampel sprach in erster Linie, dass diese die gefährliche Abbiegesituation entschärft und zugleich zu einer Geschwindigkeitsreduzierung führen würde.

Kreisverkehr gefordert

Der Bau der Ampel hätte zudem zeitnah erfolgen können, da hierfür weder Grunderwerb noch weiterer Planungs- und Umbauaufwand erforderlich gewesen wäre. Das Kreisstraßenverkehrsamt ordnete die Ampel an. Der Kreis als Straßenverkehrsbehörde kann, basierend auf dem einstimmigen Votum der überörtlichen Unfallkommission, zwar eine Ampel, aber keinen Kreisverkehr anordnen. In Borchen bestand die Sorge, dass, wenn eine Ampel dort stehen würde, die Chance auf einen Kreisverkehr damit vertan sei. Im Juni vergangenen Jahres sprach sich der Rat der Gemeinde Borchen für einen Kreisverkehr aus. Müller betonte, dass er einen Kreisverkehr, sofern dieser fachlich befürwortet werde, auch unterstützen würde. Der Landrat bot dem Landesbetrieb als zuständigen Baulastträger an, Planung und Bau gegen Kostenerstattung zu übernehmen, um den Bau des Kreisels zu beschleunigen.

Zuvorgegangen war ein Brandbrief des Borchener Bürgermeisters.