Borchen (WB). Rotmilane zählen zu den anmutigsten Greifvögeln in unseren Breiten. Majestätisch ziehen sie ihre Bahnen. Im Kreis Paderborn endete jetzt für ein werdendes Rotmilan-Elternpaar allerdings die Reise: Wie das Kreisumweltamt mitteilte, wurde in einem Horst in Borchen-Dörenhagen ein verendetes Rotmilan-Weibchen entdeckt.