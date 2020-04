Dörenhagen (WB). Der Kindergarten Glühwürmchen in Dörenhagen ist seit Beginn der Corona-Pandemie durchgehend in Betrieb. Durch das gesetzlich festgelegte Betretungsverbot des Kindergartengeländes der Erziehungsberechtigten gestaltet sich der Abschied am Törchen häufig als große emotionale Herausforderung. Ein bewährtes pädagogisches „Heilmittel“ gegen den Trennungsschmerz wohnt seit 2018 in einem Terrarium in der Kita.