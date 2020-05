Michael Rüngeler, Leiter des Straßenbauamtes des Kreises Paderborn, zeichnet den Versuchsaufbau an der ehemaligen Bushaltestelle in Dörenhagen-Busch auf.

Borchen-Dörenhagen (WB/som). Bevor die Ortsdurchfahrt in Dörenhagen saniert wird, startet am Donnerstag, 7. Mai, ein Verkehrsversuch. Der Kreis Paderborn will in zwei Wochen herausfinden, ob die Verbreiterung der Fußwege den Verkehrsfluss beeinträchtigt.

Die Markierungen sind bereits in hellgrüner Farbe auf der Straße angebracht. Donnerstag folgen die temporären Aufbauten, die ein Überfahren der Markierungen verhindern. Dann beginnt der Verkehrsversuch, der mindestens zwei Wochen dauert. Damit greifen der Kreis Paderborn und die Gemeinde Borchen Anregungen auf, die Anwohner bei einer Bürgerversammlung im Februar geäußert haben. Hierbei steht die Verkehrssicherheit der Fußgänger im Vordergrund. Diese soll durch die Verbreiterung der Bürgersteige erreicht werden.

Fahrbahnbreite verringert sich auf bis zu 3,75 Meter

Und so sieht der Versuch aus: In Bereichen, in denen heute die Gehwege zu schmal sind, wird zunächst per Kreidestrich eine ausreichende Gehwegbreite geschaffen. Dadurch verringert sich die Fahrbahnbreite auf 4,75 Meter. An einer Stelle in der Kirchborchener Straße sind nach der Anbringung der Markierungen tatsächlich nur 3,75 Meter für die Fahrbahn vorgesehen, da hier die Häuser sehr nah an der Straße stehen.

Sollte der Verkehrsversuch positive Ergebnisse bringen, wird die Verbreitung der Gehwege bei der späteren Baumaßnahme umgesetzt, teilt der Kreis Paderborn mit. Außerdem wird bei dem Verkehrsversuch in Dörenhagen-Busch ein Fahrbahnteiler auf Höhe einer aufgegebenen Bushaltestelle getestet. „Anlieger klagen hier über die zu hohen Geschwindigkeiten der Autofahrer aus Fahrtrichtung Ebbinghausen“, berichtet Michael Rüngeler, Leiter des Straßenbauamtes des Kreises Paderborn. Der Fahrbahnteiler wird, so hoffen die Planer, zu einer allgemeinen Reduzierung der Geschwindigkeit führen. Dank der bereits vorhandenen Ausbuchtung durch die ehemalige Bushaltestelle ist hier die Fahrbahn breit genug.

Das Kreisstraßenbauamt führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Während des Verkehrsversuches wird das Kreisstraßenbauamt Geschwindigkeitsmessungen durchführen und damit den Erfolg testen. „Wir freuen uns aber auch über Rückmeldungen seitens der Anlieger und Autofahrer“, betont Michael Rüngeler. Diese nimmt er gerne per E-Mail unter RuengelerM@kreis-paderborn.de entgegen. Die Pläne und Zeichnungen des aktuellen Versuchsaufbaus können auf der Internetseite des Kreisstraßenbauamts angesehen werden. Diese finden sich unter www.kreis-paderborn.de/OD-Doerenhagen.

Von Juli an wird die Ortsdurchfahrt in Dörenhagen über die Kirchborchener Straße und Busch über die Ebbinghauser Straße auf einem fast drei Kilometern langen Abschnitt erneuert. Der Kreis saniert die Straßendecke und zeitgleich führt die Gemeinde Borchen Arbeiten an den Bordsteinen durch.

200 Bürger nutzten die Bürgerversammlung im Februar

Im Februar nutzten 200 Bürger die Möglichkeit, sich bei einer Bürgerversammlung mit Landrat Manfred Müller und Borchens Bürgermeister Reiner Allerdissen über die Sanierung zu informieren. Die jetzigen Versuchsaufbauten setzen Anregungen aus dieser Bürgerversammlung und Forderungen der Verkehrssicherungsbehörden um.

Für die Sanierung des Kreises sind rund 1.050.000 Euro veranschlagt, wovon 600.000 Euro durch Zuschüsse des Landes finanziert werden. Die Gemeinde hat in ihrem Haushalt 300.000 Euro für die Durchführung der anstehenden Arbeiten eingeplant. Von den Anliegern werden keine Beiträge erhoben, heißt es in einer Mitteilung.