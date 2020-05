An einen Notfall mag die Borchenerin nicht denken. „Ich könnte Polizei oder Rettungsdienst gar nicht verstehen, weil der Mund verdeckt ist und ich nicht von den Lippen ablesen kann“, sagt Stefanie Schmidt. Und angesichts der Ansteckungsgefahr wegen des Coronavirus dürften die Helfer ihren Mund-Nasen-Schutz natürlich auch nicht abnehmen.

Sprache lebt von Handzeichen, Mimik und Gestik

In Deutschland gibt es etwa 80.000 gehörlose Menschen (NRW: 17.000) und 16 Millionen Schwerhörige (200.000 in NRW). Etwa 90 Prozent der Gehörlosen bekommen hörende Kinder. Sie nennt man Coda (Children of deaf adults, Kinder tauber Eltern).

Die Zahl derer, die zu 100 Prozent taub sind, geht angesichts neuer Technik zurück. So lässt sich durch das Neugeborenenen-Screening die Taubheit früh feststellen, so dass Ärzte durch ein Coch­lear-Implantat (CI) gegensteuern können. Diese Hörprothese, die auch Stefanie Schmidt vor zehn Jahren erhalten hat, unterstützt das Sprachverstehen. Wie gut die Wahrnehmung der Betroffenen ist, hängt unter anderem von der Ertaubungsdauer, der Sprachkompetenz, dem Zustand der Hörnerven oder der Motivation des Patienten ab.

Gehörlose unterhalten sich in der Deutschen Gehörlosensprache (DGS) – einer Gebärdensprache, die in Deutschland erst seit 2002 anerkannt ist. Sie ist nicht international, hat eine eigene Grammatik oder auch Dialekte und lebt neben den Handzeichen von Mimik, Gestik und dem Mundbild. Deswegen ist der Mund-Nasen-Schutz für ihre Nutzer ein zusätzliches Handicap.