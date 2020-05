Regionalleiter Carsten Gehrken überreicht den Scheck an Elisabeth Rüsing in den renovierten Räumen des Warenkorbes.

Borchen (WB). Die Kunden des Borchener Warenkorbes können sich trotz der aktuellen Schließung der Einrichtung noch einmal über Warengutscheine freuen. Aus den von der Sparkasse aufgestockten Spenden des Oster-Sololaufes überbrachte Regionalleiter Carsten Gehrken in diesen Tagen einen Scheck über 2550 Euro.

Diese Hilfe kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn die fehlenden wöchentlichen Lebensmittelausgaben des Warenkorbes werden für viele Menschen zu einer großen finanziellen Herausforderung.

Beim Übergabetermin wies Warenkorb-Geschäftsführerin Elisabeth Rüsing darauf hin, dass der Warenkorb aktuell renoviert wird und im Zuge dieser Renovierung auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus angebracht werden. Diese Arbeiten werden in den nächsten Wochen abgeschlossen sein, so dass mit einer Wiedereröffnung nach Abstimmung mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern spätestens Ende Juni/Anfang Juli zu rechnen sei. „In der Zeit bis dahin helfen die aus der Spende finanzierten Warengutscheine sowie Lebensmittelpakete, die aus den in den örtlichen Läden aufgestellten Spendenkörben zusammengestellt und nach Hause geliefert werden“, sagte Rüsing.