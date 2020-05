Von Sonja Möller

Borchen (WB). Eigentlich würde das Team des Dorfladens Dörenhagen jetzt mitten in den Vorbereitungen für das Fest zum fünfjährigen Bestehen stecken: Mit Zelt, Live-Musik und Verpflegung sollte eigentlich am 6. Juni vor und im Markt an der Kirchborchener Straße gefeiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist „das kleine Dorffest“, wie es Dorfladen-Geschäftsführerin Petra Behnke nennt, abgesagt: „Es ist leider alles hinfällig, aber so ein Fest soll ja Spaß machen, und mit viel Abstand wird das nichts. Dann feiern wir eben den sechsten Geburtstag.“