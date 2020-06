Dank der tatkräftigen und professionellen Unterstützung durch Lina Offergeld und Saskia Pagelkopf konnte der Vorstand der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 50 Sets aus je zwei leckeren Küchlein (Donauwelle in Schokoladenkuppel und Heidelbeertörtchen mit Frischkäsecremefüllung) in einem professionell gestalteten und mit einer kleinen Rose dekorierten Sichtkarton an die Königinnen ausliefern.

Aktion, Aussehen und Geschmack begeistern

Das Ergebnis hat die Erwartungen weit übertroffen: Die Königinnen waren begeistert – sowohl von der Aktion selbst, aber auch insbesondere vom Aussehen und dem Geschmack des kleinen Präsentes. Trotz der guten Resonanz ist man sich in Kirchborchen sicher: Im nächsten Jahr soll das Kaffeetrinken wieder traditionell in gemeinsamer Runde stattfinden, denn eines konnten die Schützen den Königinnen nicht mitliefern – die schönen Gespräche an der gemeinsamen Tafel.

Schützenmesse als Freiluftmesse

Das sieht auch Oberst Michael Krevet-Alpmann so. Er hofft, dass das Schützenfest, das nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, im kommenden Jahr mit noch größerer Freude gefeiert werden kann und erinnert daran, dass die traditionelle Schützenmesse am Samstag, 6. Juni, von 18.30 Uhr an als Freiluftmesse auf der Rasenfläche vor der Gemeindehalle gefeiert wird. So könne man dem Leitspruch der Schützen – „Für Glaube, Sitte, Heimat“ – gerecht werden. Außerdem rief Michael Krevet-Alpmann die Dorfbevölkerung dazu auf, den Ort als Zeichen der Solidarität über die eigentlichen Schützenfesttage vom 6. bis 8. Juni zu beflaggen.