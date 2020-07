Und der Vorstand ist jetzt richtig sauer: „Es reicht“, sagt Peter Rüsing auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir sind ja einiges gewohnt und es bleibt auch nicht aus, wenn die Plätze offen zugänglich sind. Was da aber in letzter Zeit passiert, ist nicht mehr nachzuvollziehen“, macht der stellvertretende Vorsitzende der Fußballsenioren seinem Ärger Luft.

Schließung soll keine Dauerlösung sein

Der Verein hat den Platz am Hessenberg jetzt erst mal wieder abgeschlossen, auch wenn das keine Dauerlösung sein soll, wie Rüsing betont: „Wir hoffen, dass sich die Lage schnell wieder entspannt und sich alles einpendelt. Es ist nicht geplant, die Plätze dauerhaft zu schließen. Wir wollen ja, dass sich Jugendliche dort treffen – zum Sport.“

Auf dem Kunstrasenplatz am Hessenberg gibt es Brandflecken und nach Angaben des Vereins kommen immer neue hinzu.

Der Pressewart der Fußball-Senioren bedauert vor allem, dass damit jetzt alle bestraft werden: „Es ist so schade, weil wir damit all die tollen Jungs und Mädels bestrafen, die einfach nur Fußball spielen wollen.“

Der Sportplatz am Hessenberg gehört der Gemeinde Borchen. Der SCB hat das Hausrecht. Um die Pflege des Platzes und der Anlage kümmert sich ein engagiertes Team Ehrenamtlicher. „Wir sind sehr glücklich, dass wir so tolle Ehrenamtliche haben, die regelmäßig den Rasen pflegen. Aber mittlerweile hat der Müll ein Ausmaß angenommen, das nicht mehr zu handhaben ist“, berichtet Peter Rüsing, der vermehrt Beschwerden der Ehrenamtlichen bekommen hat.

Mit dem Problem des Vandalismus und des Mülls steht der SC Borchen nicht alleine da. Auch andere Vereine im Kreis Paderborn haben mit Beschädigungen auf Plätzen und Sportanlagen zu kämpfen. „Wir kennen das zum Beispiel aus Wewer oder Lichtenau. Viele Vereine haben Probleme. Bis jetzt sind wir glücklicherweise von Schmierereien verschont geblieben“, sagt Rüsing.

Lange Liste der Beschädigungen

Doch seit der Wiedereröffnung des Platzes nach der coronabedingten Sperrung sei es besonders schlimm geworden. „Seitdem hat das Problem extrem zugenommen“, berichtet der Pressewart. Leere Wodka- und Bierflaschen seien da nur die Spitze des Eisberges. Löcher in den Tornetzen, Beschädigungen am Platz und an Türen – „Sogar Scherben müssen wir immer mal wieder von den Plätzen entfernen“, sagt Rüsing kopfschüttelnd. Die Liste der Beschädigungen ist lang.

Der Verein hofft in Zukunft auf die Mithilfe derer, die den Platz am Hessenberg für Sport nutzen wollen: „Wir bitten alle, die Augen offen zu halten und solche Vorfälle zu melden“, hat der Verein sich auch in den sozialen Netzwerken an die Borchener gewandt. Bei Facebook gab es zudem einen deutlichen Appell an eine Gruppe, die wohl Anfang der Woche auf den Plätzen „gewütet“ haben soll: „Ihr seid auch zum Fußballspielen nicht mehr willkommen!“ Die Fußballabteilung des SC Borchen hat derzeit etwa 650 Mitglieder, die sich auf 18 Jugend- und sieben Seniorenmannschaften verteilen. Der Gesamtverein hat 2100 Mitglieder.