„Aus unserer Sicht kann es losgehen“

„Wir haben in den vergangenen Wochen intensive, gute Gespräche mit der Verwaltung der Gemeinde Borchen geführt“, teilt der Vorsitzende Frank Stöter mit. Das Interesse der Verwaltung habe insbesondere auf der Kalkulation der Beiträge für das Mittagessen gelegen, das künftig von den Eltern zu entrichten sei. Die anfängliche Sorge, dass hier erhebliche Mehrkosten auf die Eltern zukommen, seien ausgeräumt und mit Kalkulationen belegt worden. „Die Berechnungen auf Basis der heute bekannten Rahmenbedingungen zeigen, dass die Elternbeiträge nicht steigen“, betont Stöter.

MIethöhe noch offen

Hinzugekommen sei, dass der gemeinnützige Mensaverein im Neubau des Betreuungsgebäude Miete an die Gemeinde zahlen müsse. Wie hoch diese sei und welche Abschreibungskosten vom Verein gedeckt werden müssten, sei noch Gegenstand der politischen Diskussion, teilt der Verein mit: „Referenzkosten sind nicht bekannt, da vom heutigen Betreiber bisher für die Schulküche keine Miete entrichtet wird.“

Der Mensaverein gibt an, eine eigene Berechnung angestellt zu haben, „um nach bestem Wissen einen Ausblick geben zu können.“ Dazu sei durch Küchenausstatter der Kostenunterschied zwischen der ursprünglich geplanten Cook-and-Chill-Küche und einer Mischküche ausgerechnet worden.

Die Mehrausstattung und das um wenige Quadratmeter größere Gebäude müssten finanziert und abgeschrieben werden. Stöter: „Unsere Hypothese ist, dass in den ersten Jahren jedes Essen einen Deckungsbeitrag von 7 Cent zu leisten hat. Das schaffen wir bei gleichbleibenden Essenspreisen, da zum Beispiel unsere Logistik-Kosten sich auf die Belieferung des Kindergartens in 150 Metern Entfernung beschränken. Abschreibungen etwa für einen Fuhrpark von Lieferfahrzeugen fallen nicht an.“

80 Prozent der Anforderungen erfüllt

In einem Schreiben des pädagogischen Teams des Kindergartens Glühwürmchen seien weitere Anforderungen an die Belieferung der Mittagsverpflegung aufgelistet worden. Dieser Brief liege seit einigen Tagen auch dem Mensaverein vor. „Das Schreiben zeigt, dass wir als Anbieter ernst genommen werden. Aus den Vorplanungen, die seinerzeit der Förderverein der Grundschule angestellt hatte, können etwa 80 Prozent der Anforderungen schon mit Lösungen beantwortet werden. Die weiteren 20 Prozent sind unsere Arbeitsaufgabe für die nächsten Monate“, schildert der Vorsitzende Frank Stöter die Auffassung des Vorstands.

Bereits im Dezember 2019 habe der Förderverein der Grundschule eine Küchenplanung samt Geräteliste erstellt und auf den laufenden Betrieb abgestimmt. Es seien auch Angebote eingeholt, bewertet und der Verwaltung zugänglich gemacht worden. Der Rat hat im Mai 2020 die Küchengröße im neuen Gebäude auf 95 Quadratmeter festgesetzt. Zudem habe der Mensaverein die Essensgeldberechnung vorgelegt. „Jetzt sind alle Fragen beantwortet. Aus unserer Sicht kann es nun losgehen“, schlussfolgert Frank Stöter.

„Jetzt muss es auch losgehen“

Auch Dörenhagens Ortsvorsteher Heinrich Rebbe wird in der Stellungnahme des Mensa-Vereins zitiert: „Wir haben einige Gespräche in der vergangenen Woche geführt und freuen uns, dass ein gemeinsames Verständnis vorliegt und der neue Mensaverein mit der Verwaltung einen großen Schritt zur Realisierung des Gebäudes getätigt hat. Mich haben Eltern aus Kindergarten und Grundschule in der vergangenen Woche hierzu angesprochen und ich kann auf jeden Fall sagen: Die Eltern der Kinder wollen die Frischeküche in Dörenhagen fortgesetzt sehen. Ich freue mich sehr über diese einhellige Meinung. Aber jetzt muss es auch losgehen.“

Auf Anfrage dieser Zeitung äußerte sich Bürgermeister Reiner Allerdissen verwundert über die Aussage, alle Fragen zwischen Verwaltung und Mensaverein seien geklärt: „Das ist bei Weitem nicht der Fall. Der Mensaverein hat sich kategorisch geweigert, offene Fragen zu beantworten und die Berechnungsgrundlage offen zu legen.“

Bürgermeister widerspricht Darstelllung

Es habe zwei Treffen gegeben. Bei der ersten Zusammenkunft sei ein umfangreicher Fragenkatalog von Seiten der Verwaltung aufgestellt worden. „Der Mensaverein hat uns zugesichert, diese beim nächsten Treffen zu beantworten“, sagt Allerdissen. Dies sei nicht erfolgt, sondern kategorisch eine Stellungnahme verweigert worden. „Das belegen auch die Protokolle der Treffen, die dem Verein zugeschickt wurden. Es ist mir unerklärlich, wie man auf diese Darstellung des Mensavereins kommt. Aus den Protokollen geht eine komplett andere Aussage hervor“, sagt Allerdissen und fügt an, dass der Verein den Protokollen nicht widersprochen habe.

Eine genaue Summe der Mehrkosten, die durch den Bau der Frischeküche entstehen würden, habe die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt nicht: „Der grobe Anhaltswert beträgt 600.000 Euro“, nennt Allerdissen die Summe, die er ursprünglich auch im Rat mitgeteilt hatte. Daraus ergebe sich eine monatliche Miete zwischen 700 und 1000 Euro.

Der Bürgermeister werde jetzt Kontakt mit den Fraktionen aufnehmen. Allerdissen: „Ob diese Informationen aus den beiden Treffen für eine Entscheidung ausreichend sind, muss der Rat entscheiden.“