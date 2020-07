In Eigenregie weiße Flecken beseitigt

Da sich Borchen als einzige Gemeinde im Kreis Paderborn gegen das Weiße-Flecken-Programm des Landes entschieden hatte, für das die Gemeinde einen Eigenanteil von 515.000 Euro hätte stemmen müssen, stieß Ulrich Ahle bei seiner Recherche nach anderen Möglichkeiten auf die Firma Muenet aus Coesfeld. Diese beteiligt die späteren Anschluss-Nutzer mit jeweils 750 Euro an den Anschlusskosten bis zum Haus. Außerdem müssen die Leerrohre und die Glasfaserleitungen in Eigenregie verlegt werden. Zudem mussten sich im Vorfeld mindestens 40 der 58 unterversorgten Haushalte für einen Glasfaser-Anschluss entscheiden. Am Ende waren es 47.

2,5 Kilometer Trassen verlegt

Ein ambitioniertes Projekt also, das von Ulrich Ahle und seinem Team viel Fingerspitzengefühl erforderte. Denn bis die Trasse für die Rohre verlegt werden konnte, mussten sie mit Eigentümern von 195 Grundstücken Bauerlaubnisverträge schließen. Und das war nicht immer ganz einfach: „Teils mussten wir dafür jahrzehntealte Nachbarschaftsstreitigkeiten lösen“, berichtet Ulrich Ahle. Auch musste die Trasse mehrfach umgeplant werden. Nach vier Wochen lagen alle Unterschriften vor.

Die Tiefbauarbeiten begannen am 20. April. Auf 13,5 der 16 Kilometer langen Trasse pflügte Norbert Brune mit seinem 400-PS-starken Raupenschlepper mit Kabelzug die Leerrohre ein. „Eine besondere Herausforderung für mich als Flachlandtiroler“, erzählt der Inhaber von Agrarservice Brune lachend. Teils habe er sich in dem hügeligen Etteln mit Händen und Füßen an der Frontscheibe abstützen müssen. Die Bodenbeschaffenheit mit dem harten Mergel sei auch kein Vergnügen gewesen. Trotzdem fühlte sich Brune sehr gut aufgehoben in Etteln.

Anschließend waren die 60 Helfer gefragt, die 2,5 Kilometer Trassen mit Baggern verlegen mussten. Und da Etteln eines der Dörfer mit der höchsten Baggerdichte in Privatbesitz ist, wie Ulrich Ahle herausfand, waren bis zu fünf Bagger gleichzeitig über Wochen jeden Abend im Einsatz. Insgesamt setzten die Ettelner mehr als 20 Maschinen ein. 40 Mal mussten Straßen und Wege unterquert werden.

Bürgermeister Allerdissen: „Das ist gut angelegtes Geld“

Das Projekt konnte in Rekordzeit von einem halben Jahr realisiert werden – und das trotz Corona. „Die Abstands- und Hygieneanforderungen erforderten besondere Vorkehrungen. So wurde zum Beispiel ständig eine mobile Waschstation auf den Baustellen mitgeführt“, berichtet Ulrich Ahle.

Ursprünglich hatte Ortsvorsteher Ahle mit einer „Budelkasse“ von 10.000 Euro geplant, um Treibstoff- und Materialkosten, die Verpflegung der Helfer und die Versicherung stemmen zu können. Eigentlich sollten dies die Anschlussnehmer zahlen, doch viele Bürger und Vereine wollten das Projekt unterstützen und spendeten. Allein von den Landfrauen, die Mund-Nasen-Masken nähten und gegen eine Spende abgaben, kamen 2000 Euro. Ulrich Ahle: „Das zeigt einmal mehr unsere intakte Dorfgemeinschaft.“

Auch die Gemeinde stellte für das Projekt 50.000 Euro zur Verfügung. „Das ist gut angelegtes Geld“, betonte Bürgermeister Reiner Allerdissen. Und es ist nur ein Bruchteil von dem Eigenanteil des Weiße-Flecken-Programms. Insgesamt habe der Ausbau 95.000 Euro gekostet.

Nach dem Verlegen der Leerrohre bis in die einzelnen Häuser erfolgte das Einblasen der Glasfaser, das eine Spezialfirma auf 30 Kilometern übernahm. Im Anschluss verbanden Mitarbeiter der Firma Muenet die Glasfaseradern miteinander. Am 15. Juli erfolgte der Anschluss ans internationale Glasfasernetz.

Von einem einzelnen Kabel (rechts) im Verteilerkasten wird Glasfaser an 47 Anschlüsse im Außenbereich verteilt. Foto: Sonja Möller

Bei der offiziellen Inbetriebnahme am Mittwoch gab es viel Lob. Als „beispiellosen Erfolg“ bezeichnete Bürgermeister Reiner Allerdissen das Projekt: „Der Ausbau ist aus einer funktionierenden Dorfgemeinschaft heraus gestemmt worden. Für so ein Projekt braucht es Protagonisten, Inspiratoren und Motivatoren.“ Voll des Lobes war auch Muenet-Geschäftsführer Patrick Nettels: „So ein Projekt funktiniert nur, wenn ich die Protagonisten dafür begeistern kann. Und ich habe schon beim ersten Termin gemerkt, dass der Einsatz stimmt.“ Dass der Ausbau in sechs Monaten erfolgte, bezeichnet Nettels als „Rekordergebnis“.

Ulrich Ahle stellt vor allem den innovativen Einsatz für die Weiterentwicklung des Dorfes heraus: „Auch dieses Projekt stärkt das Zusammenleben im Ort und der gesamten Gemeinde. Die Dorfgemeinschaft ist gerne bereit, ihre Erfahrungen weiterzugeben und anderen damit zu helfen.“