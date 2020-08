Investoren stehen in Startlöchern

Anträge für Windkraftanlagen an fünf Standorten in der Gemeinde Borchen

Borchen (WB). Investoren möchten an fünf Standorten im Gemeindegebiet Borchen Windenergieanlagen errichten und betreiben. Mit den dazugehörigen Genehmigungsanträgen beschäftigt sich der Bauausschuss am Dienstag, 11. August, um 18 Uhr in der Gemeindehalle Kirchborchen.