So wurden im Neubau des Altenwerks Sanitär- und Elektroinstallationen, Be- und Entlüftungssysteme, die IT- und Beleuchtungstechnik sowie Türen und Handläufe, eingebaut. Auch die Arbeiten an der Fassade sollen noch im August weitergehen. Die Außenwände werden mit einem Wärmeverbundsystem versehen. Hierbei wird aus ökologischen Gründen und um den Brandschutz zu optimieren auf Styropor verzichtet. Parallel wird die garten- und landschaftsplanerische Gestaltung des Areals realisiert. Ziel ist es dabei, das Gebäude bestmöglich und naturnah in das Umfeld zu integrieren. Gerd Bögeholz, Vorstand der Schloss Hamborn Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft, und Stefan Rikus, Technischer Leiter/Liegenschaften, sind zuversichtlich, den Umzug vom Altbau in den Neubau wie geplant zum Jahresende abzuschließen.