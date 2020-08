Borchen (WB). Bei einem Verkehrsunfall auf dem Judenweg in Borchen hat sich am Donnerstagmorgen eine junge Frau schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war gegen 10 Uhr die 17-jährige Fahrerin eines Opel Agila in Richtung Tudorf unterwegs.

Von Westfalen-Blatt