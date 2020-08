Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagmorgen gegen 8.25 Uhr zu dem Unfall. Der 19-Jähriger war mit seinem VW Fox auf der Bundesstraße 68 in Richtung Paderborn unterwegs. Aufgrund des plötzlichen Niesanfalls geriet er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den angrenzenden Straßengraben. Nach einer Kollision mit der Verrohrung einer Feldzufahrt kam das Auto stark beschädigt zum Stillstand. Der junge Autofahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens bezifferte die Polizei mit ca. 3000 Euro.