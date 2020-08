Borchen-Dörenhagen (WB). Nachdem der Feuerwehr-Löschzug Dörenhagen bereits am Mittwochnachmittag zu einem abgebrochenen Ast auf der Kirchborchener Straße und am Donnerstagabend zu einer Ölspur auf der B 68 alarmiert worden war, mussten die Kameraden am Freitag gegen 16.35 Uhr erneut zur B 68 ausrücken. Diesmal zu einem Verkehrsunfall.

Von Westfalen-Blatt